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Испания
24 июня 2026, 13:25 | Обновлено 24 июня 2026, 13:31
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Стало известно будущее Лунина и Куртуа в Реале

Оба вратаря останутся в испанском гранде

24 июня 2026, 13:25 | Обновлено 24 июня 2026, 13:31
650
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Стало известно будущее Лунина и Куртуа в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа
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Стало известно будущее Андрея Лунина и Тибо Куртуа в мадридском «Реале». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, оба голкипера продолжат защищать цвета «королевского клуба». Тибо Куртуа останется первым номером, а Лунин будет резервным голкипером.

В прошедшем сезоне мадридский «Реал» трофеев не завоевал: второе место чемпионата Испании, поражение в финале Суперкубка Испании и вылеты из Лиги чемпионов и Кубка на этапе 1/4 и 1/8 финала соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола.

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Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Занавес!!! За Лунина уже в следующий раз напишите перед первым туром  в Испании: "Если ли в основном составе Лунин?"
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Та вы же вчера писали, что Лунин не нужен реалу. Спорт юа как всегда, лишь бы ляпнуть
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