Стало известно будущее Лунина и Куртуа в Реале

Стало известно будущее Андрея Лунина и Тибо Куртуа в мадридском «Реале». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, оба голкипера продолжат защищать цвета «королевского клуба». Тибо Куртуа останется первым номером, а Лунин будет резервным голкипером.

В прошедшем сезоне мадридский «Реал» трофеев не завоевал: второе место чемпионата Испании, поражение в финале Суперкубка Испании и вылеты из Лиги чемпионов и Кубка на этапе 1/4 и 1/8 финала соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола.