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Испания
23 июня 2026, 16:01 | Обновлено 23 июня 2026, 16:38
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Реал готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола

Майкл Олисе обойдется испанскому гранду более чем в 222 миллиона евро

23 июня 2026, 16:01 | Обновлено 23 июня 2026, 16:38
1201
0
Реал готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе находится на радарах «Реала». Об этом сообщает Роберто Гомес.

По информации источника, немецкий гранд уведомил «королевский клуб» о том, что подписание 24-летнего футбола обойдется более чем в 222 миллиона евро. Таким образом «сливочные» могут побить мировой трансферный рекорд, установленный в 2017 году, когда Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на вингера сборной Нидерландов.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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