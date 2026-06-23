Реал готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола
Майкл Олисе обойдется испанскому гранду более чем в 222 миллиона евро
Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе находится на радарах «Реала». Об этом сообщает Роберто Гомес.
По информации источника, немецкий гранд уведомил «королевский клуб» о том, что подписание 24-летнего футбола обойдется более чем в 222 миллиона евро. Таким образом «сливочные» могут побить мировой трансферный рекорд, установленный в 2017 году, когда Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на вингера сборной Нидерландов.
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