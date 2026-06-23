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Испания
23 июня 2026, 06:34 | Обновлено 23 июня 2026, 06:35
675
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Два гола на ЧМ. Реал нацелился на вингера сборной Нидерландов

Крисенсио Саммервилл из «Вест Хэма» привлекает внимание «сливочных»

23 июня 2026, 06:34 | Обновлено 23 июня 2026, 06:35
675
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Два гола на ЧМ. Реал нацелился на вингера сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Крисенсио Саммервилл
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Вингер «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл привлекает внимание нескольких топовых клубов. Об этом сообщает Talk Sport.

По информации источника, 24-летнйи футболист попал на радары «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне на счету Крисенсио Саммервилля 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами. За две игры на чемпионате мира он успел отличиться двумя голами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо выбрал нападающего для «Реала».

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Крисенсио Саммервилл трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Чемпионшип трансферы Лиги 1 Манчестер Юнайтед ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
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