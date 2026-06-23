Два гола на ЧМ. Реал нацелился на вингера сборной Нидерландов
Крисенсио Саммервилл из «Вест Хэма» привлекает внимание «сливочных»
Вингер «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл привлекает внимание нескольких топовых клубов. Об этом сообщает Talk Sport.
По информации источника, 24-летнйи футболист попал на радары «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне на счету Крисенсио Саммервилля 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами. За две игры на чемпионате мира он успел отличиться двумя голами.
Ранее сообщалось о том, что Моуриньо выбрал нападающего для «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Египтяне с камбеком одолели Новую Зеландию (3:1), бельгийцы сыграли вничью с Ираном (1:1)
Аргентина переиграла австрийцев со счетом 2:0, Лео забил второй мяч на 90+5-й минуте