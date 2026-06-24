Германия24 июня 2026, 14:25 | Обновлено 24 июня 2026, 14:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал форварда-легионера из клуба УПЛ
Парако подписал контракт с харьковским клубом
24 июня 2026, 14:25 | Обновлено 24 июня 2026, 14:36
2642
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Клуб УПЛ Харьков (недавно переименованный Металлист 1925) объявил о подписании контракт с форвардом Карлосом Парако. Игрок получил контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
Ранее сообщалось, что Кривбасс заработает за трансфер венесуэльского игрока до 1,5 млн евро.
22-летний Парако в прошлом сезоне забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
Ранее харьковский клуб подписал хавбека Динамо Александра Яцыка.
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