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Чемпионат мира
24 июня 2026, 16:15 | Обновлено 24 июня 2026, 17:13
615
0

Зарплата Каннаваро в сборной Узбекистана выше, чем у Кумана и Дешама

Легендарный итальянец зарабатывает 4 млн евро в год

24 июня 2026, 16:15 | Обновлено 24 июня 2026, 17:13
615
0
Зарплата Каннаваро в сборной Узбекистана выше, чем у Кумана и Дешама
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро
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52-летний итальянский тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро получает одну из самых высоких зарплат среди главных тренеров команд на ЧМ-2026.

Чемпион мира 2006 года и легенда итальянского футбола получает за свою работу с «белыми волками» 4 миллиона евро в год. Больше на чемпионате мира получают только Карло Анчелотти (10 млн, Бразилия), Юлиан Нагельсманн (7 млн, Германия), Маурисио Почеттино (6 млн, США) и Томас Тухель (5,8 млн, Англия). Зарплата Каннаваро превышает зарплаты таких известных тренеров, как Дидье Дешам (3,8 млн, Франция), Рональд Куман (3 млн, Нидерланды), Марсело Бьелса (3 млн, Уругвай), Лионель Скалони (2,3 млн, Аргентина), Луис де ла Фуэнте (2 млн, Испания) и Дик Адвокат (96 тыс., Кюрасао).

Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в октябре 2025 года, когда команда уже квалифицировалась на ЧМ-2026. Это первый в истории выход Узбекистана на мундиаль. Во время отбора в финальную часть турнира команду тренировали словенец Сречко Катанец и местный специалист Тимур Кападзе. На чемпионате мира узбекистанцы проиграли первые два матча против Колумбии (1:3) и Португалии (0:5). Следующий матч Узбекистан сыграет 28 июня против ДР Конго.

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Фабио Каннаваро сборная Узбекистана по футболу ЧМ-2026 по футболу зарплаты
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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