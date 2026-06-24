Африканский шаман снял проклятие с Гарри Кейна после матча с Ганой
Нана Кваку Бонсам «позволил» нападающему забить гол в ворота Панамы
Известный ганский знахарь и шаман Нана Кваку Бонсам заявил, что снимает своё проклятие с нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна после матча англичан с национальной командой Ганы (0:0).
Накануне встречи Бонсам заявил, что сделает всё, чтобы не позволить Кейну забить гол в ворота ганцев. Нападающий провёл на поле весь матч, однако результативными действиями, как и его партнёры по команде, не отличился. Шаман считает это доказательством своих мистических сил. Он также заявил, что больше не желает Кейну проблем и снимает с него своё проклятие.
«Я самый могущественный спиритуалист в мире! Я духовно сковал Гарри Кейна, а теперь освобождаю его, чтобы он смог забить в следующем матче сборной Англии», – сказал Бонсам.
Следующий матч сборная Англии сыграет против Панамы 28 июня. В тот же день Гана проведет матч против Хорватии.
Во время ЧМ-2014 ганец заявлял, что точно так же проклял Криштиану Роналду, чтобы тот тоже не забил в ворота его команды. Несмотря на то, что португалец после этого действительно жаловался на проблемы с коленом, он всё же сыграл против Ганы и даже стал автором победного гола.
🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”— we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026
— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt
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