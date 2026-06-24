Африканский шаман снял проклятие с Гарри Кейна после матча с Ганой

Известный ганский знахарь и шаман Нана Кваку Бонсам заявил, что снимает своё проклятие с нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна после матча англичан с национальной командой Ганы (0:0).

Накануне встречи Бонсам заявил, что сделает всё, чтобы не позволить Кейну забить гол в ворота ганцев. Нападающий провёл на поле весь матч, однако результативными действиями, как и его партнёры по команде, не отличился. Шаман считает это доказательством своих мистических сил. Он также заявил, что больше не желает Кейну проблем и снимает с него своё проклятие.

«Я самый могущественный спиритуалист в мире! Я духовно сковал Гарри Кейна, а теперь освобождаю его, чтобы он смог забить в следующем матче сборной Англии», – сказал Бонсам.

Следующий матч сборная Англии сыграет против Панамы 28 июня. В тот же день Гана проведет матч против Хорватии.

Во время ЧМ-2014 ганец заявлял, что точно так же проклял Криштиану Роналду, чтобы тот тоже не забил в ворота его команды. Несмотря на то, что португалец после этого действительно жаловался на проблемы с коленом, он всё же сыграл против Ганы и даже стал автором победного гола.