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Чемпионат мира
24 июня 2026, 14:35 | Обновлено 24 июня 2026, 14:38
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Вратарь сборной Ганы о ничьей с Англией: «Это просто работа»

Бенджамин Асаре оставался спокойным после матча

24 июня 2026, 14:35 | Обновлено 24 июня 2026, 14:38
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Вратарь сборной Ганы о ничьей с Англией: «Это просто работа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенджамин Асаре
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Вратарь сборной Ганы Бенджамин Асаре поделился эмоциями от того, что его команде удалось сдержать Англию (0:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026.

«Это нормально, – сказал Асаре. – Для меня это моя работа. Это просто то, что я должен делать на поле. Конечно, играть против Гарри Кейна – это часть работы. В этом нет ничего необычного. Даже лучшие вратари пропускают, а нападающие созданы для того, чтобы забивать. Я ничем не отличаюсь. Они могут забить мне, а могут и не забить. Это просто работа».

Имея лишь 20 процентов владения мячом и 179 точных передач, «Черные звезды» сумели сдержать грозную атаку Англии, которая так и не смогла найти путь к воротам.

Асаре дебютировал на турнире, выйдя на замену в первом туре против Панамы (1:0) после того, как основной вратарь команды Лоуренс Ати-Зиги был вынужден покинуть поле из-за травмы. Однако против Англии 33-летний вратарь вышел в стартовом составе и стал одним из героев встречи, оформив еще один «сухой матч» для своей команды.

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Иван Чирко Источник: ФИФА
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оце воно, а не пригать від щастя, як сцинок, коли забив два гола дворовій команді якщо зрівнювати з рівнем своєї збірної
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