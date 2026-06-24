Чемпионат мира24 июня 2026, 13:06 | Обновлено 24 июня 2026, 13:12
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Килиан Мбаппе установил новый рекорд мундиалей
Французский форвард сделал пятый дубль на чемпионатах мира
24 июня 2026, 13:06 | Обновлено 24 июня 2026, 13:12
622
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В матче с Ираком (3:0) 27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал пятый дубль в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он побил рекорд мундиалей, принадлежавший немцу Герду Мюллеру и бразильцу Роналдо.
На ЧМ-2018 Мбаппе забил два мяча Аргентине (4:3), на ЧМ-2022 – Дании (2:1) и Польше (3:1), а на ЧМ-2026 – Сенегалу (3:1) и Ираку (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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