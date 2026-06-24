Килиан Мбаппе установил новый рекорд мундиалей

В матче с Ираком (3:0) 27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал пятый дубль в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он побил рекорд мундиалей, принадлежавший немцу Герду Мюллеру и бразильцу Роналдо.

На ЧМ-2018 Мбаппе забил два мяча Аргентине (4:3), на ЧМ-2022 – Дании (2:1) и Польше (3:1), а на ЧМ-2026 – Сенегалу (3:1) и Ираку (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ