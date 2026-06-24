Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан Мбаппе установил новый рекорд мундиалей
Чемпионат мира
24 июня 2026, 13:06 | Обновлено 24 июня 2026, 13:12
622
0

Килиан Мбаппе установил новый рекорд мундиалей

Французский форвард сделал пятый дубль на чемпионатах мира

24 июня 2026, 13:06 | Обновлено 24 июня 2026, 13:12
622
0
Килиан Мбаппе установил новый рекорд мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче с Ираком (3:0) 27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал пятый дубль в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он побил рекорд мундиалей, принадлежавший немцу Герду Мюллеру и бразильцу Роналдо.

На ЧМ-2018 Мбаппе забил два мяча Аргентине (4:3), на ЧМ-2022 – Дании (2:1) и Польше (3:1), а на ЧМ-2026 – Сенегалу (3:1) и Ираку (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Мирон Маркевич назвал сборную-открытие чемпионата мира
Дуплетисты поставили рекорд на мундиале
Криштиану Роналду установил феноменальный рекорд
цифры и факты Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Теннис | 23 июня 2026, 20:55 12
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Элина в трех сетах справилась с Людмилой Самсоновой в стартовом матче пятисотника

Дубль Роналду на ЧМ, сухая ничья Англии, Свитолина вышла в четвертьфинал
Футбол | 24 июня 2026, 11:41 0
Дубль Роналду на ЧМ, сухая ничья Англии, Свитолина вышла в четвертьфинал
Дубль Роналду на ЧМ, сухая ничья Англии, Свитолина вышла в четвертьфинал

Главные новости за 23 июня на Sport.ua

«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 23.06.2026, 12:15
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24.06.2026, 07:25
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
Футбол | 24.06.2026, 08:23
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
22.06.2026, 12:51
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 4
Бокс
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 6
Футбол
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем