Криштиану Роналду установил феноменальный рекорд

Криштиану Роналду, открыв на 6-й минуте счет в матче с Узбекистаном (5:0), установил феноменальный рекорд. Он стал первым футболистом, забивавшим в шести финальных турнирах чемпионатов мира. На этом Криштиану не остановился и, сделав дубль, довел счет своих голов на мундиалях до 10. Четыре раза Роналду отличился на ЧМ-2018, два – на ЧМ-2026, по одному – на ЧМ-2006, 2010, 2014 и 2022.

Между тем, забив узбекам в 41 год 138 дней, Роналду стал самым старшим европейским бомбардиром в истории мировых первенств. Прежний рекорд, принадлежавший соотечественнику Пепе, он превзошел на 1 год 220 дней. В более «почтенном» возрасте поражал ворота соперников на мундиалях только 42-летний камерунец Роже Милла.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ