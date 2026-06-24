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Чемпионат мира
24 июня 2026, 12:58 | Обновлено 24 июня 2026, 13:13
859
0

Криштиану Роналду установил феноменальный рекорд

Капитан португальцев открыл голевой счет на шестом мундиале

24 июня 2026, 12:58 | Обновлено 24 июня 2026, 13:13
859
0
Криштиану Роналду установил феноменальный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
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Криштиану Роналду, открыв на 6-й минуте счет в матче с Узбекистаном (5:0), установил феноменальный рекорд. Он стал первым футболистом, забивавшим в шести финальных турнирах чемпионатов мира. На этом Криштиану не остановился и, сделав дубль, довел счет своих голов на мундиалях до 10. Четыре раза Роналду отличился на ЧМ-2018, два – на ЧМ-2026, по одному – на ЧМ-2006, 2010, 2014 и 2022.

Между тем, забив узбекам в 41 год 138 дней, Роналду стал самым старшим европейским бомбардиром в истории мировых первенств. Прежний рекорд, принадлежавший соотечественнику Пепе, он превзошел на 1 год 220 дней. В более «почтенном» возрасте поражал ворота соперников на мундиалях только 42-летний камерунец Роже Милла.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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