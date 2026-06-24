Нетоксичный Роналду как предвестник чуда. Сборная Португалии – команда

После завершения победного матча с Узбекистаном (5:0) Роналду обменялся футболками с… Далотом! Да, с партнером по команде. Не с соперником. Потому что они хорошие друзья и поддерживают друг друга. Кстати, у друга Криштиану на турнире ни одной сыгранной минуты в двух матчах. Его даже не выпустили вчера на второй тайм, хотя результат был гарантирован заранее. Стало быть, можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, Роналду чувствует себя в сборной довольно комфортно. Не он и команда, а он как часть команды: иначе никаких обменов футболками и друзей не было бы. Во-вторых, влияние Криша – не всеобъемлющее. Ему нравится Далот? Ну, пусть нравится – а тренер будет выбирать в стартовый состав других. Это нормально. Это очень здорово. Играют лучшие, а не фавориты-легенды. Не звучит как команда Роналду. «Команда с Роналду» – вот так правильнее.

Португалия в первом туре доказала, что у нее проблемы с игрой в футбол. 7 ударов по воротам команды ДР Конго – мало априори. Оправданий нет и не может быть. Просто плохой матч. Слишком мало идей с мячом. Сомнительное использование Витиньи, Невеша и Фернандеша, которые создают моменты как на конвейере в своих клубах, а в сборной почему-то не могут. Защитить преимущество в счете не получилось, следовательно, такой сценарий игры – не на 100% комфортный для португальцев. После перерыва 100500% владения мячом не привели ни к одному удару в створ. То есть так тоже неудобно. Впереди – Роналду, который только и ждет паса, и футболисты, вроде Нету и Феликса, которые никогда в своей карьере не были именно топ-бомбардирами. Первый матч Португалии на турнире – плохой и тревожный. Мы не увидели в ее игре ничего ни чемпионского, ни даже просто хорошего.

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Второй матч – совсем другое дело. И нет, речь даже не о счете. Давайте даже абстрагируемся от него. Победа есть победа. Главное – эмоциональное наполнение поединка. Матч должен был подтвердить, что с Португалией все в порядке, – и подтвердил. Когда такой-сякой Роналду отличился впервые, то праздновал чуть ли не вместе со всей командой. В том числе с запасными. Он все же исполнил свое традиционное празднование – но уже после объятий с партнерами. На мой взгляд, показательно: Криш понимает, что он здесь в составе команды, а не просто с ней. Или делает вид, что понимает: в конце концов, какая разница? Такая неожиданная командность Роналду идет на пользу команде. Какова бы ни была причина. И вот уже Криш – не капризная звезда, а просто легендарный нападающий в вашем составе. Который хочет забивать, но после этого всем своим видом показывает, что «мы», а не «я». Хороший сигнал.

Вчера у Португалии было целых 2 стандартных положения для прямых ударов Роналду. Сколько он исполнил в таких ситуациях? 0. Я не уверен, что у него был еще хотя бы один подобный матч за команду. Первый эпизод – когда вместо Криша по воротам пробил Мендеш. Гол… после которого Роналду также активно праздновал. И еще показывал трибунам на висок, типа «играй по-умному». Возможно, даже немного хвастался. И… разве это плохо? Криш не расстраивается, что забил не он, а чувствует себя важной частью процесса даже тогда, когда отличился его партнер. Со штрафного, который на бумаге вроде как должен был исполнять именно Роналду. А во втором тайме вместо прямого удара Португалия провела розыгрыш штрафного с забросом за спины защитников на Криша. В конце концов, это тоже вопрос доверия: вместо собственного удара Криш доверился исполнению Бруно. К такому Роналду мы не привыкли.

В конце первого тайма у легенды был отличный шанс на хет-трик, но соперник выбил мяч с линии ворот, и Роналду… улыбнулся! Давление со всех сторон. Критика. Сплошной негатив. Криш сейчас просыпается и засыпает под комментарии о том, что «уже не тот», «а Месси лучше» и «он только вредит сборной». Можно обидеться на команду, тренера, самого себя и вообще на всех – а он хихикает. Вроде бы очень здоровая реакция. Правильная. Не такая, которая разрушает тебя и турнир для партнеров. Мы воспринимаем ЧМ-2026 как последний шанс для Роналду победить и что-то кому-то доказать, но… а что, если он сам так его не воспринимает? «Просто» большой турнир. Где ему нужно «просто» быть полезным, а не победить всех в одиночку и стать лучшим. Где можно забить всего 2 гола за матч, а не 3 – и ничего плохого не случится, жизнь не закончится. А что, если то давление на Роналду, о котором мы регулярно говорим, не касается самого Роналду?

Да, много строк о Крише. Но ведь именно он должен был стать чуть ли не главной проблемой этой команды. Более того: именно он мог помешать Португалии стать командой. Но уже сейчас видно: нет, не мешает. Он не лидер этой сборной. Не лучший футболист. И даже так – часть команды. Тот, кто сначала празднует вместе с другими, а не в одиночку. Отдает штрафные, чтобы потом отмечать чужой забитый гол как свой. Правильно реагирует на небольшие неудачи. Возможно, Криш наконец-то вырос. Повзрослел. Или партнеры нашли к нему подход. Или тренер. На самом деле это не так важно. Главное: Португалия решила этот вопрос, справилась с самой сложной задачей. Роналду чуть ли не впервые за много-много турниров интегрирован в команду (не путать с «интегрирован в командную игру»). А если так, то у нас есть коллектив, который очень сильно хочет, многое может и чувствует некое единство. Ведь если последнее ощущает даже КриРо, то остальные – в два-три раза сильнее.

В 2022 году Аргентина не была самой талантливой на мундиале. В финале в стартовом составе играл Молина – точно не правый защитник мирового уровня ни тогда, ни сейчас. Тальяфико. Отаменди. Ромеро после всего лишь одного года в АПЛ. Альварес только-только после переезда в Манчестер. Ди Мария на закате карьеры. Маккалистер из «Брайтона». Фернандес еще до «Челси». Это неплохой состав – но и близко не Англия или Франция. Да что там: даже не нынешняя Португалия. Но Аргентина победила на ЧМ-2022. Кстати, не показав лучший футбол и точно не «уверенно и с запасом»: едва вышла из группы, проиграла в первом же матче, регулярно обыгрывала соперников лишь в серии пенальти… Однако завоевала кубок, потому что была командой. Единым целым. Сплотилась вокруг Месси. А тренер Скалони убедил Лео и всех вокруг него, что Месси в роли лидера – хорошая идея. Аргентина победила благодаря сплоченности и понятной иерархии. Потому что микроклимат решает. Иногда – даже больше, чем игра в футбол.

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Португалия-2026 так себе играет в футбол. Не то чтобы плохо, но мы все видели матч против ДР Конго. Проблем немало. Конечно, игра с Узбекистаном подчеркнула, в частности, и хорошее. Например, интересные и разнообразные стандартные положения. Эффективные атаки с розыгрышами под забегания за спины на флангах. В конце концов, Роналду все еще способен забивать! Криш не играет и близко как лучший в мире, но в моменте со вторым голом в контратаке разбежался, принял мяч и пробил как по учебнику. Ноги еще помнят. Плохие нападающие в такой ситуации так не разбираются. А еще не пытаются забить «парашютом» (а как это иначе назвать?), когда самым простым решением является попытка протолкнуть мяч мимо вратаря, – а этот попытался и чуть не забил. То есть эта Португалия точно что-то умеет. Что-то может предложить. Больше, чем некоторые другие топ-команды. Но это не так уж и важно. ЧМ-2022 доказал, что не обязательно играть лучше всех. Можно «просто» быть командой.

И эта Португалия именно такая. Сплоченная. Единая. С верой друг в друга, а не только верой каждого из топ-футболистов в собственный талант. В конце концов, эта Португалия – с нетоксичной версией Роналду. Гарантирует ли все это хоть что-то? Конечно же, нет. Может развалиться в большом матче. Причем легко. Эту Португалию на турнире пока проверяют только слабые соперники. Но пока все хорошо. И пока все точно лучше, чем казалось после первого тура и чем говорят злые языки. Португалия не входит в число главных фаворитов на победу на мундиале, но точно не та, кого стоит списывать со счетов уже сейчас. Она в норме. В порядке. У нее есть достаточно, чтобы впечатлять в плей-офф, а не разочаровывать. 5:0 против Узбекистана – приятно, но не показательно. Это всего лишь Узбекистан. Важно именно содержание. И это содержание дает надежду на сильную Португалию. Позволяет помечтать о Роналду с кубком ЧМ. Не как главной звезды и не в роли Месси-2022 – но с трофеем.

Красивая история до сих пор возможна и реальна – вот пока что главный итог первых матчей на турнире для португальцев. Как по мне, очень даже неплохо для начала.