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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 11:57 | Обновлено 24 июня 2026, 12:07
286
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Жилина

24 июня в 18:00 пройдет контрольный поединок в Австрии

24 июня 2026, 11:57 | Обновлено 24 июня 2026, 12:07
286
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Жилина
ФК Динамо
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Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя контрольные поединки на летних сборах.

24 июня в 18:00 киевское Динамо сыграет товарищеский матч против словацкого клуба Жилина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Игоря Костюка проходят учебно-тренировочный сбор в Австрии.

В минувшем сезоне Динамо финишировало на 4-й позиции в УПЛ и стало обладателем Кубка Украины.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы киевская команда встретится с румынским клубом Университатя Клуж.

Если Динамо пройдет этого соперника, то во втором квалификационном раунде сыграет с греческим ПАОК.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Жилина

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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