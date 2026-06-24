Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя контрольные поединки на летних сборах.

24 июня в 18:00 киевское Динамо сыграет товарищеский матч против словацкого клуба Жилина.

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Подопечные Игоря Костюка проходят учебно-тренировочный сбор в Австрии.

В минувшем сезоне Динамо финишировало на 4-й позиции в УПЛ и стало обладателем Кубка Украины.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы киевская команда встретится с румынским клубом Университатя Клуж.

Если Динамо пройдет этого соперника, то во втором квалификационном раунде сыграет с греческим ПАОК.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Жилина

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube