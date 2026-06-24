Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Жилина
24 июня в 18:00 пройдет контрольный поединок в Австрии
Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя контрольные поединки на летних сборах.
24 июня в 18:00 киевское Динамо сыграет товарищеский матч против словацкого клуба Жилина.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Игоря Костюка проходят учебно-тренировочный сбор в Австрии.
В минувшем сезоне Динамо финишировало на 4-й позиции в УПЛ и стало обладателем Кубка Украины.
В первом квалификационном раунде Лиги Европы киевская команда встретится с румынским клубом Университатя Клуж.
Если Динамо пройдет этого соперника, то во втором квалификационном раунде сыграет с греческим ПАОК.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Жилина
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий принял участие в опросе на английском языке
Возобновляется топовый конкурс от Sport.ua, UA-Football и betking