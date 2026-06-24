Левый Берег приближается к подписанию экс-вингера Харькова

Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев может продолжить карьеру в составе «Левого Берега». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, киевский клуб находится ближе всего к тому, чтобы подписать 33-летнего футболиста. Последним его клубом был «Харьков».

В прошедшем сезоне на счету Владислава Калитвинцева 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» подписал контракт с опытным украинцем.