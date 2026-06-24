Украина. Премьер лига24 июня 2026, 11:59 | Обновлено 24 июня 2026, 12:09
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Левый Берег приближается к подписанию экс-вингера Харькова
Карьеру в киевском клубе может продолжить Владислав Калитвинцев
24 июня 2026, 11:59 | Обновлено 24 июня 2026, 12:09
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Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев может продолжить карьеру в составе «Левого Берега». Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, киевский клуб находится ближе всего к тому, чтобы подписать 33-летнего футболиста. Последним его клубом был «Харьков».
В прошедшем сезоне на счету Владислава Калитвинцева 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» подписал контракт с опытным украинцем.
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