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  4. Тухель про ничью Англии на ЧМ: «Не разочарован. Знал, что так будет»
Чемпионат мира
24 июня 2026, 15:19 | Обновлено 24 июня 2026, 15:21
132
0

Тухель про ничью Англии на ЧМ: «Не разочарован. Знал, что так будет»

Тренер ожидал проблемы в игре с Ганой

24 июня 2026, 15:19 | Обновлено 24 июня 2026, 15:21
132
0
Тухель про ничью Англии на ЧМ: «Не разочарован. Знал, что так будет»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Наставник сборной Англии Томас Тухель не был удивлен тому, что команда в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сыграла вничью 0:0 с Ганой.

«Я не разочарован. Знал, что так будет и что будет сложный матч. Нужно отдать должное Гане – они хорошо использовали свои сильные стороны».

«Тяжело пробить их оборону», – сказал Тухель.

По итогам двух туров сборные Англии и Ганы набрали по два четыре и занимают первые два места в квартете.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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