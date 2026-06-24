Тухель про ничью Англии на ЧМ: «Не разочарован. Знал, что так будет»

Наставник сборной Англии Томас Тухель не был удивлен тому, что команда в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сыграла вничью 0:0 с Ганой.

«Я не разочарован. Знал, что так будет и что будет сложный матч. Нужно отдать должное Гане – они хорошо использовали свои сильные стороны».

«Тяжело пробить их оборону», – сказал Тухель.

По итогам двух туров сборные Англии и Ганы набрали по два четыре и занимают первые два места в квартете.