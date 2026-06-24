Полесье согласовало супертрансфер. Осталось пройти медосмотр

«Полесье» и «Карабах» согласовали трансфер вингера Леандру Андраде. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны согласовали переезд 27-летнего футболиста в житомирский клуб. В ближайшее время вингер присоединится к команде в Австрии, где пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами.

Ранее Нуриев прокомментировал потенциальный трансфер Леандру Андраде в «Полесье».