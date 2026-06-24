Полесье согласовало супертрансфер. Осталось пройти медосмотр
Леандру Андраде – в шаге перехода из «Карабаха» в житомирский клуб
«Полесье» и «Карабах» согласовали трансфер вингера Леандру Андраде. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, стороны согласовали переезд 27-летнего футболиста в житомирский клуб. В ближайшее время вингер присоединится к команде в Австрии, где пройдет медосмотр.
В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами.
Ранее Нуриев прокомментировал потенциальный трансфер Леандру Андраде в «Полесье».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспомним все матчи анличан на мировых первенствах, в которых не было забито ни одного гола
Логан советует Александру завершить карьеру