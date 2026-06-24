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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 09:49 | Обновлено 24 июня 2026, 11:13
1605
0

Полесье согласовало супертрансфер. Осталось пройти медосмотр

Леандру Андраде – в шаге перехода из «Карабаха» в житомирский клуб

24 июня 2026, 09:49 | Обновлено 24 июня 2026, 11:13
1605
0
Полесье согласовало супертрансфер. Осталось пройти медосмотр
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандру Андраде
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«Полесье» и «Карабах» согласовали трансфер вингера Леандру Андраде. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны согласовали переезд 27-летнего футболиста в житомирский клуб. В ближайшее время вингер присоединится к команде в Австрии, где пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами.

Ранее Нуриев прокомментировал потенциальный трансфер Леандру Андраде в «Полесье».

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Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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