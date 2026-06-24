30-летний защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос забил второй мяч на ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии.

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Футболист вывел свою команду вперед в матче против ДР Конго, удачно подключившись к атаке на 76-й минуте.

Благодаря этому голу Муньос исправился за свой промах в первом тайме, когда он пробил мимо пустых ворот.

На этом турнире Даниэль уже забивал: в первом туре защитник прошил ворота Узбекистана (3:1).

ВИДЕО. Исправился. Колумбиец после позорного промаха забил на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine