Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Исправился. Колумбиец после позорного промаха забил на ЧМ-2026
Чемпионат мира
24 июня 2026, 06:54 | Обновлено 24 июня 2026, 07:39
334
0

ВИДЕО. Исправился. Колумбиец после позорного промаха забил на ЧМ-2026

Даниэль Муньос вывел свою команду вперед против ДР Конго

24 июня 2026, 06:54 | Обновлено 24 июня 2026, 07:39
334
0
ВИДЕО. Исправился. Колумбиец после позорного промаха забил на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Муньос
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30-летний защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос забил второй мяч на ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболист вывел свою команду вперед в матче против ДР Конго, удачно подключившись к атаке на 76-й минуте.

Благодаря этому голу Муньос исправился за свой промах в первом тайме, когда он пробил мимо пустых ворот.

На этом турнире Даниэль уже забивал: в первом туре защитник прошил ворота Узбекистана (3:1).

ВИДЕО. Исправился. Колумбиец после позорного промаха забил на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
ЧМ-2026. Как выглядит рейтинг сборных, занимающих 3-е места перед 3-м туром
Забил решающий гол. Назвал лучший игрок матча Колумбия – ДР Конго
ФОТО. Звезда. Известный фанат приехал на ЧМ, но его сборная проиграла
сборная Колумбии по футболу сборная ДР Конго по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Даниэль Муньос
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 23 июня 2026, 12:15 5
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике

Логан советует Александру завершить карьеру

Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 23 июня 2026, 21:22 3
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов

Нападающий принял участие в опросе на английском языке

Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Футбол | 23.06.2026, 09:56
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
Футбол | 23.06.2026, 23:30
ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
Таблица ЧМ-26. Колумбия возглавила группу с Португалией и вышла в плей-офф
Футбол | 24.06.2026, 07:00
Таблица ЧМ-26. Колумбия возглавила группу с Португалией и вышла в плей-офф
Таблица ЧМ-26. Колумбия возглавила группу с Португалией и вышла в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 9
Бокс
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 31
Бокс
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 12
Теннис
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 19
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем