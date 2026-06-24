30-летний защитник «Кристал Пэлас» и сборной Колумбии Даниэль Муньос запомнился эпичным промахом в начале матча с ДР Конго на ЧМ-2026.

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Уже на 4-й минуте колумбийцы могли выйти вперед, но Даниэль не сумел переправить мяч в сетку.

Муньос оказался в нескольких метрах от пустых ворот ДР Конго. Впрочем, удар у защитника получился ужасным.

Колумбиец пробил рядом со штангой и сам не мог поверить, что не забил в этом эпизоде.

ФОТО. Промах турнира. Игрок сборной Колумбии не забил в пустые ворота