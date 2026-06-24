ФОТО. Промах турнира. Игрок сборной Колумбии не забил в пустые ворота
Даниэль Муньос упустил идеальную возможность
30-летний защитник «Кристал Пэлас» и сборной Колумбии Даниэль Муньос запомнился эпичным промахом в начале матча с ДР Конго на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже на 4-й минуте колумбийцы могли выйти вперед, но Даниэль не сумел переправить мяч в сетку.
Муньос оказался в нескольких метрах от пустых ворот ДР Конго. Впрочем, удар у защитника получился ужасным.
Колумбиец пробил рядом со штангой и сам не мог поверить, что не забил в этом эпизоде.
ФОТО. Промах турнира. Игрок сборной Колумбии не забил в пустые ворота
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Желизко может перейти в «Шахтер»
Боксер высказался о своей вере