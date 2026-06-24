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Чемпионат мира
24 июня 2026, 05:41 | Обновлено 24 июня 2026, 05:53
413
0

ФОТО. Промах турнира. Игрок сборной Колумбии не забил в пустые ворота

Даниэль Муньос упустил идеальную возможность

24 июня 2026, 05:41 | Обновлено 24 июня 2026, 05:53
413
0
ФОТО. Промах турнира. Игрок сборной Колумбии не забил в пустые ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Муньос
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30-летний защитник «Кристал Пэлас» и сборной Колумбии Даниэль Муньос запомнился эпичным промахом в начале матча с ДР Конго на ЧМ-2026.

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Уже на 4-й минуте колумбийцы могли выйти вперед, но Даниэль не сумел переправить мяч в сетку.

Муньос оказался в нескольких метрах от пустых ворот ДР Конго. Впрочем, удар у защитника получился ужасным.

Колумбиец пробил рядом со штангой и сам не мог поверить, что не забил в этом эпизоде.

ФОТО. Промах турнира. Игрок сборной Колумбии не забил в пустые ворота

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Даниэль Муньос сборная Колумбии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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