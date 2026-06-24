Ирак, Гаити и Панама находятся в шаге от антирекорда на ЧМ

По итогам двух сыгранных туров чемпионата мира 2026 года сборные Ирака, Гаити и Панамы не сумели набрать ни одного очка.

Внимание в данном случае приковано именно к этим сборным, так как каждая из них проиграла все свои 5 матчей на мировых первенствах.

Если эти национальные команды потерпят поражение и в третьем туре ЧМ-2026, то они повторят антирекорд мундиалей, который пока единолично принадлежит сборной Сальвадора. Сальвадорцы сыграли наибольшее количество матчей на чемпионатах мира, проиграв все (6).

Сборные, сыгравшие наибольшее количество матчей на чемпионатах мира и проигравшие все из них:

6 – Сальвадор

5 – Ирак

5 – Гаити

5 – Панама

Результаты сборных на чемпионатах мира:

Сальвадор : Бельгия – 0:3 (1970), Мексика – 0:4 (1970), СССР – 0:3 (1970), Венгрия – 1:10 (1982), Бельгия – 0:1 (1982), Аргентина – 0:2 (1982)

: Бельгия – 0:3 (1970), Мексика – 0:4 (1970), СССР – 0:3 (1970), Венгрия – 1:10 (1982), Бельгия – 0:1 (1982), Аргентина – 0:2 (1982) Ирак : Парагвай – 0:1 (1986), Бельгия – 1:2 (1986), Мексика – 0:1 (1986), Норвегия – 1:4 (2026), Франция – 0:3 (2026)

: Парагвай – 0:1 (1986), Бельгия – 1:2 (1986), Мексика – 0:1 (1986), Норвегия – 1:4 (2026), Франция – 0:3 (2026) Гаити : Италия – 1:3 (1974), Польша – 0:7 (1974), Аргентина – 1:4 (1974), Шотландия – 0:1 (2026), Бразилия – 0:3 (2026)

: Италия – 1:3 (1974), Польша – 0:7 (1974), Аргентина – 1:4 (1974), Шотландия – 0:1 (2026), Бразилия – 0:3 (2026) Панама: Бельгия – 0:3 (2018), Англия – 1:6 (2018), Тунис – 1:2 (2018), Гана – 0:1 (2026), Хорватия – 0:1 (2026)

В последнем туре группового этапа ЧМ-2026 Ирак сыграет против Сенегала, Гаити — против Марокко, а Панама – против Англии.