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  4. Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Камбек в Бад-Хомбурге. Видеообзор
WTA
24 июня 2026, 05:50 |
173
0

Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Камбек в Бад-Хомбурге. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

24 июня 2026, 05:50 |
173
0
Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Камбек в Бад-Хомбурге. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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23 июня украинка Элина Свитолина в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову во 2-м раунде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Украинка одержала победу со счетом 3:6, 6:3, 6:2. В решающей, третьей партии Элина уступала 0:2 и сумела повесить скрытую баранку.

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В четвертьфинале пятисотника в Бад-Хомбурге Свитолина поборется с Ван Синьюй.

🏆 WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Людмила Самсонова – Элина Свитолина (Украина) [3] – 6:3, 3:6, 2:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Людмила Самсонова WTA Бад-Хомбург теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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