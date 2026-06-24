WTA24 июня 2026, 05:50 |
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Элина Свитолина – Людмила Самсонова. Камбек в Бад-Хомбурге. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
24 июня 2026, 05:50 |
173
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🏆 WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала
23 июня украинка Элина Свитолина в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову во 2-м раунде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Украинка одержала победу со счетом 3:6, 6:3, 6:2. В решающей, третьей партии Элина уступала 0:2 и сумела повесить скрытую баранку.
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В четвертьфинале пятисотника в Бад-Хомбурге Свитолина поборется с Ван Синьюй.
🏆 WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала
Людмила Самсонова – Элина Свитолина (Украина) [3] – 6:3, 3:6, 2:6
Видеообзор матча
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