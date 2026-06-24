Чемпионат мира24 июня 2026, 05:24 | Обновлено 24 июня 2026, 05:25
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Колумбия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура группы К чемпионату мира 2026
24 июня 2026, 05:24 | Обновлено 24 июня 2026, 05:25
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24 июня в 05:00 началась дуэль сборных Колумбии и ДР Конго на чемпионате мира 2026.
Поединок второго тура проходит на арене «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика).
Ранее сборные Колумбии и Др Конго никогда не пересекались на поле.
ЧМ-2026. Группа К
Второй тур. 24 июня
Колумбия – ДР Конго – 0:0 (обновляется)
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