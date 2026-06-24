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  4. Колумбия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
24 июня 2026, 05:24 | Обновлено 24 июня 2026, 05:25
218
0

Колумбия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура группы К чемпионату мира 2026

24 июня 2026, 05:24 | Обновлено 24 июня 2026, 05:25
218
0
Колумбия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня в 05:00 началась дуэль сборных Колумбии и ДР Конго на чемпионате мира 2026.

Поединок второго тура проходит на арене «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика).

Ранее сборные Колумбии и Др Конго никогда не пересекались на поле.

ЧМ-2026. Группа К

Второй тур. 24 июня

Колумбия – ДР Конго – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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