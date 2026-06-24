Колумбия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 июня в 05:00 началась дуэль сборных Колумбии и ДР Конго на чемпионате мира 2026.

Поединок второго тура проходит на арене «Estadio Akron» в городе Сапопан (Мексика).

Ранее сборные Колумбии и Др Конго никогда не пересекались на поле.

ЧМ-2026. Группа К

Второй тур. 24 июня

Колумбия – ДР Конго – 0:0 (обновляется)