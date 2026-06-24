Четвертая сборная из Африки. Гана выдала исторический старт на ЧМ
Команда Карлуша Кейруша имеет ноль пропущенных после двух туров
Сборная Ганы стала четвертой африканской командой в истории чемпионатов мира, которая не пропустила ни одного мяча в первых двух матчах турнира.
В исторический список ганцы попали после матча с Англией, в котором подопечные Карлуша Кейруша остановили звездных соперников (0:0).
Напомним, в первом туре ЧМ-2026 сборная Ганы минимально переиграла Панаму – 1:0.
Компанию Гане в этом списке составляют Нигерия, Камерун и Марокко. Последние и вовсе дважды проходили первые два тура мундиаля без пропущенных мячей.
Африканские сборные, сыгравшие на ноль в первых двух турах ЧМ:
- Марокко: 1986 и 2022
- Камерун: 1982
- Нигерия: 2014
- Гана: 2026
4 - Only four different African nations have ever managed to keep a clean sheet in each of their opening two matches at a World Cup:— OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026
🇲🇦Morocco 1986 & 2022
🇨🇲Cameroon 1982
🇳🇬Nigeria 2014
🇬🇭Ghana 2026 🆕
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