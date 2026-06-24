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Чемпионат мира
24 июня 2026, 02:48 |
104
0

Четвертая сборная из Африки. Гана выдала исторический старт на ЧМ

Команда Карлуша Кейруша имеет ноль пропущенных после двух туров

24 июня 2026, 02:48 |
104
0
Четвертая сборная из Африки. Гана выдала исторический старт на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ганы стала четвертой африканской командой в истории чемпионатов мира, которая не пропустила ни одного мяча в первых двух матчах турнира.

В исторический список ганцы попали после матча с Англией, в котором подопечные Карлуша Кейруша остановили звездных соперников (0:0).

Напомним, в первом туре ЧМ-2026 сборная Ганы минимально переиграла Панаму – 1:0.

Компанию Гане в этом списке составляют Нигерия, Камерун и Марокко. Последние и вовсе дважды проходили первые два тура мундиаля без пропущенных мячей.

Африканские сборные, сыгравшие на ноль в первых двух турах ЧМ:

  • Марокко: 1986 и 2022
  • Камерун: 1982
  • Нигерия: 2014
  • Гана: 2026
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Андрей Витренко Источник: Opta
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