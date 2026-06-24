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Чемпионат мира
24 июня 2026, 01:13 | Обновлено 24 июня 2026, 01:17
127
0

Тренер сборной Сенегала: «Мы в затруднительном положении, и это правда»

Пап Тиав высказался после неудачного матча с Норвегией

24 июня 2026, 01:13 | Обновлено 24 июня 2026, 01:17
127
0
Тренер сборной Сенегала: «Мы в затруднительном положении, и это правда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пап Тиав
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Тренер сборной Сенегала Пап Тиав поделился эмоциями после напряженного матча против Норвегии во втором туре ЧМ-2026. Африканская команда, несмотря на дубль Исмаила Сарра, уступила сопернику со счетом 2:3.

«Я считаю, что это был сложный матч для нас против очень сильной сборной Норвегии. Они поставили нас в затруднительное положение, так как продемонстрировали чрезвычайно высокую эффективность.

Мы пропустили голы, пожалуй, в худший из возможных моментов – прямо перед перерывом и сразу после того, как вышли на второй тайм.

Но мы должны поздравить Норвегию. Я призываю своих игроков не падать духом, ведь это было непросто. Мы стремились к положительному результату и рассчитывали уехать с тремя очками, но сегодня вечером нам это просто не удалось.

У нас впереди еще один матч, и нам нужно сосредоточиться на этой заключительной игре, постараться взять три очки, а затем держать кулаки.

Думаю, еще немного рано говорить, что мы потерпели фиаско. Мы не мертвы. Да, мы в затруднительном положении, и это правда, что Сенегал впервые в истории начинает выступление на чемпионате мира с двух поражений подряд.

Но у нас все еще есть шанс квалифицироваться, и мы собираемся полностью сфокусироваться на последнем поединке. Мы хотим попытаться добыть эти три очка и надеемся на выход дальше. А когда ты оказываешься в следующем раунде – там уже начинается совсем другой турнир», – сказал Тиав.

После двух туров на счету сборной Сенегала ноль очков. В третьем туре африканская команда сыграет с Ираком (26 июня).

Видео голов и обзор матча:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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