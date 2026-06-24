Англия не проигрывала африканским сборным на ЧМ. Серия продолжается

Беспроигрышная серия сборной Англии против африканских сборных на чемпионатах мира увеличилась до 9 матчей.

В поединке второго тура ЧМ-2026 англичане сыграли вничью со сборной Ганы со счетом 0:0.

Следует отметить, что сборные из Африки никогда не побеждали Англию на мундиалях.

В 9 сыгранных матчей у африканцев 4 ничьих при 5 поражениях.

Матчи сборной Англии против африканских сборных на чемпионатах мира