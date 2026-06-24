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Чемпионат мира
24 июня 2026, 01:12 | Обновлено 24 июня 2026, 01:14
58
0

Англия не проигрывала африканским сборным на ЧМ. Серия продолжается

Вспомним все матчи англичан против сборных из Африки на мировых первенствах

24 июня 2026, 01:12 | Обновлено 24 июня 2026, 01:14
58
0
Англия не проигрывала африканским сборным на ЧМ. Серия продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
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Беспроигрышная серия сборной Англии против африканских сборных на чемпионатах мира увеличилась до 9 матчей.

В поединке второго тура ЧМ-2026 англичане сыграли вничью со сборной Ганы со счетом 0:0.

Следует отметить, что сборные из Африки никогда не побеждали Англию на мундиалях.

В 9 сыгранных матчей у африканцев 4 ничьих при 5 поражениях.

Матчи сборной Англии против африканских сборных на чемпионатах мира

  • 2026: Гана – 0:0
  • 2022: Сенегал – 3:0
  • 2018: Тунис – 2:1
  • 2010: Алжир – 0:0
  • 2002: Нигерия – 0:0
  • 1998: Тунис – 2:0
  • 1990: Камерун – 3:2
  • 1990: Египет – 1:0
  • 1986: Марокко – 0:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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