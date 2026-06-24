ФОТО. Респект. Бернарду Силву утешил Хусанова после разгрома на ЧМ-2026
Португалец поддержал лидера сборной Узбекистана
Новичок мадридского «Реала» и сборной Португалии Бернарду Силва продемонстрировал красивый жест после разгромной победы над Узбекистаном (5:0) на ЧМ-2026.
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После финального свистка Силва подошел поддержать защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, который вместе с партнерами не смог сдержать атаки португальцев.
Хусанов не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле. Бернарду же утешил защитника, сказав ему несколько теплых слов.
После двух туров сборная Узбекистана идет четвертой в группе К, не набрав очков. Следующий матч команда сыграет против ДР Конго (28 июня).
ФОТО. Респект. Бернарду Силву утешил Хусанова после разгрома на ЧМ-2026
🫂 Bernardo Silva, consoling Khusanov. pic.twitter.com/9vUiHvzNrf— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026
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