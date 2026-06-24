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Чемпионат мира
24 июня 2026, 01:47 | Обновлено 24 июня 2026, 01:48
36
0

ФОТО. Респект. Бернарду Силву утешил Хусанова после разгрома на ЧМ-2026

Португалец поддержал лидера сборной Узбекистана

24 июня 2026, 01:47 | Обновлено 24 июня 2026, 01:48
36
0
ФОТО. Респект. Бернарду Силву утешил Хусанова после разгрома на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
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Новичок мадридского «Реала» и сборной Португалии Бернарду Силва продемонстрировал красивый жест после разгромной победы над Узбекистаном (5:0) на ЧМ-2026.

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После финального свистка Силва подошел поддержать защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, который вместе с партнерами не смог сдержать атаки португальцев.

Хусанов не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле. Бернарду же утешил защитника, сказав ему несколько теплых слов.

После двух туров сборная Узбекистана идет четвертой в группе К, не набрав очков. Следующий матч команда сыграет против ДР Конго (28 июня).

ФОТО. Респект. Бернарду Силву утешил Хусанова после разгрома на ЧМ-2026

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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