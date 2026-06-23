Роберто МАРТИНЕС: «Порой нужна такая игра, как с ДР Конго»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес дал комментарий после матча с Узбекистаном на чемпионате мира 2026 года (5:0).

«Именно такую реакцию мы увидели в раздевалке. Бывают моменты, когда для дальнейшего развития на турнире нужна игра, подобная стартовой для нас на чемпионате мира. Сегодня мы увидели команду с тем же настроем и самоотдачей, но с большей зрелостью, потому что это был уже не первый матч. Я очень доволен результатом», – заявил Мартинес.

В первом поединке на турнире португальцы сыграли 1:1 с ДР Конго, их команда лидирует с четырьмя очками. У Колумбии – три балла в активе, у конголезцев – один, у Узбекистана – ноль. Колумбия и ДР Конго сыграют 24 июня, начало в 5:00.