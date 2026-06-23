Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто МАРТИНЕС: «Порой нужна такая игра, как с ДР Конго»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 23:20 |
177
0

Роберто МАРТИНЕС: «Порой нужна такая игра, как с ДР Конго»

Роберто Мартинес отметил роль неудачи в первом туре ЧМ-2026

23 июня 2026, 23:20 |
177
0
Роберто МАРТИНЕС: «Порой нужна такая игра, как с ДР Конго»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес дал комментарий после матча с Узбекистаном на чемпионате мира 2026 года (5:0).

«Именно такую реакцию мы увидели в раздевалке. Бывают моменты, когда для дальнейшего развития на турнире нужна игра, подобная стартовой для нас на чемпионате мира. Сегодня мы увидели команду с тем же настроем и самоотдачей, но с большей зрелостью, потому что это был уже не первый матч. Я очень доволен результатом», – заявил Мартинес.

В первом поединке на турнире португальцы сыграли 1:1 с ДР Конго, их команда лидирует с четырьмя очками. У Колумбии – три балла в активе, у конголезцев – один, у Узбекистана – ноль. Колумбия и ДР Конго сыграют 24 июня, начало в 5:00.

По теме:
Панама – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Известно, будет ли Трамп вручать трофей победителю чемпионата мира
Денис Бойко выбрал трех фаворитов чемпионата мира 2026
Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан
Футбол | 23 июня 2026, 22:10 0
ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан
ВИДЕО. Как Леау установил окончательный счет матча Португалия – Узбекистан

Рафаэл отличился на 87-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026, 5:0

Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Футбол | 23 июня 2026, 03:50 11
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026

Матч ЧМ-2026 в группе I завершился со счетом 3:0, еще один гол забил Усман Дембеле

Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Бокс | 23.06.2026, 07:42
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
Футбол | 23.06.2026, 17:58
У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23.06.2026, 08:49
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 44
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
22.06.2026, 06:32 1
Бокс
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 9
Бокс
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем