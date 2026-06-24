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24 июня 2026, 00:25 | Обновлено 24 июня 2026, 00:28
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ФОТО. Девушка Холанда впечатлила красотой на чемпионате мира

Изабель Хаугсенг Йохансен эффектно поддержала форварда сборной Норвегии

24 июня 2026, 00:25 | Обновлено 24 июня 2026, 00:28
1325
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ФОТО. Девушка Холанда впечатлила красотой на чемпионате мира
Instagram. Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йохансен
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Девушка нападающего сборной Норвегии Эрлинга ХоландаИзабель Хаугсенг Йохансен – поделилась новыми фото в Instagram после матча чемпионата мира Норвегия - Сенегал.

На одном из кадров Изабель позирует вместе с Холандом прямо у поля. Форвард был в форме сборной Норвегии, а его возлюбленная выбрала яркий красный образ с норвежской символикой и номером 9 на спине.

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Фотосет получился очень атмосферным: стадион, эмоции после игры, фанатское настроение и поддержка одного из главных форвардов мирового футбола.

Публикация быстро собрала внимание в Instagram. В комментариях подписчики оставили множество комплиментов, сердечек и огненных эмодзи. Сам Эрлинг также отреагировал на пост.

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фото Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу девушки чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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