ФОТО. Девушка Холанда впечатлила красотой на чемпионате мира

Девушка нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда – Изабель Хаугсенг Йохансен – поделилась новыми фото в Instagram после матча чемпионата мира Норвегия - Сенегал.

На одном из кадров Изабель позирует вместе с Холандом прямо у поля. Форвард был в форме сборной Норвегии, а его возлюбленная выбрала яркий красный образ с норвежской символикой и номером 9 на спине.

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Фотосет получился очень атмосферным: стадион, эмоции после игры, фанатское настроение и поддержка одного из главных форвардов мирового футбола.

Публикация быстро собрала внимание в Instagram. В комментариях подписчики оставили множество комплиментов, сердечек и огненных эмодзи. Сам Эрлинг также отреагировал на пост.