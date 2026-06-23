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Чемпионат мира
23 июня 2026, 23:58 | Обновлено 24 июня 2026, 00:02
308
0

Известно, будет ли Трамп вручать трофей победителю чемпионата мира

Президент США будет присутствовать на финале

23 июня 2026, 23:58 | Обновлено 24 июня 2026, 00:02
308
0
Известно, будет ли Трамп вручать трофей победителю чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на финале чемпионата мира, который состоится 19 июля в Нью-Йорке, и будет вручать трофей победителю турнира, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и вручать трофей победителю», – сказал Инфантино в эфире программы Fox and Friends.

ФИФА отказалась от дополнительных комментариев, кроме заявления Инфантино.

Глава мирового футбола все теснее сотрудничает с президентом США, а в декабре даже вручил ему первую в истории «Премию мира ФИФА», пока Трамп активно привлекает внимание к крупным спортивным событиям.

Президента США уже встречали как аплодисментами, так и свистом, когда он вручал трофей победителям Клубного чемпионата мира – «Челси», а также стоял среди игроков во время празднования, что вызвало удивление у футболистов.

С тех пор он посетил финал US Open в мужском теннисе, Кубок Райдера по гольфу и третий матч финала НБА в Нью-Йорке.

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Дональд Трамп Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
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