Известно, будет ли Трамп вручать трофей победителю чемпионата мира
Президент США будет присутствовать на финале
Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на финале чемпионата мира, который состоится 19 июля в Нью-Йорке, и будет вручать трофей победителю турнира, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и вручать трофей победителю», – сказал Инфантино в эфире программы Fox and Friends.
ФИФА отказалась от дополнительных комментариев, кроме заявления Инфантино.
Глава мирового футбола все теснее сотрудничает с президентом США, а в декабре даже вручил ему первую в истории «Премию мира ФИФА», пока Трамп активно привлекает внимание к крупным спортивным событиям.
Президента США уже встречали как аплодисментами, так и свистом, когда он вручал трофей победителям Клубного чемпионата мира – «Челси», а также стоял среди игроков во время празднования, что вызвало удивление у футболистов.
С тех пор он посетил финал US Open в мужском теннисе, Кубок Райдера по гольфу и третий матч финала НБА в Нью-Йорке.
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