Англия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 июня сборные Англии и Ганы проводят матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Встреча стартовала в 23:00 по Киеву на стадионе Джилетт в Фоксборо.

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ЧМ-2026. Группа K

Первый тур. 23 июня

Англия – Гана – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Англия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция