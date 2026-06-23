Чемпионат мира23 июня 2026, 23:15 |
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Англия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы L ЧМ-2026 23 июня в 23:00 по Киеву
23 июня 2026, 23:15 |
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23 июня сборные Англии и Ганы проводят матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Встреча стартовала в 23:00 по Киеву на стадионе Джилетт в Фоксборо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа K
Первый тур. 23 июня
Англия – Гана – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Англия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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