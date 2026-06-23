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Чемпионат мира
23 июня 2026, 23:15 |
205
0

Англия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы L ЧМ-2026 23 июня в 23:00 по Киеву

23 июня 2026, 23:15 |
205
0
Англия – Гана. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня сборные Англии и Ганы проводят матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Встреча стартовала в 23:00 по Киеву на стадионе Джилетт в Фоксборо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа K

Первый тур. 23 июня

Англия – Гана – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Англия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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