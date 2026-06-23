Чемпионат мира23 июня 2026, 23:17 |
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Известный боксер отреагировал на перформанс Роналду
Райан Гарсия рад за легендарного португальца
23 июня 2026, 23:17 |
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23 июня сборные Португалии и Узбекистана сыграли матч второго тура группы K чемпионата мира 2026 года. Поединок состоялся на стадионе Эн-ар-джи в Хьюстоне и завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 5:0.
Дубль в этой встрече оформил легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После поединка известный боксер Райан Гарсия отреагировал на выступление Криштиану:
«Он вернулся! Проявите немного уважения к этому имени».
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