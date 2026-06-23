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Испания
23 июня 2026, 23:08 | Обновлено 23 июня 2026, 23:10
319
0

Новый тренер Жироны назвал цель команды на сезон

Кике Альварес намерен вернуть команду в элитный дивизион

23 июня 2026, 23:08 | Обновлено 23 июня 2026, 23:10
319
0
Новый тренер Жироны назвал цель команды на сезон
Жирона. Кике Альварес
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Испанский специалист Кике Альварес прокомментировал назначение на пост главного тренера «Жироны»:

«Ситуация непростая, но у нас есть преимущество: мы начинаем с чистого листа, и нужно уметь передать эту энергию. Это будет долгий период до закрытия рынка, но я уверен, что у нас будет сильная команда в более долгосрочной перспективе.

Мне нравятся команды, которые играют смело и имеют узнаваемый стиль. Первое, что нам нужно вернуть, – это душу. Команда, которая вылетела, хочет вернуться в высший дивизион. Мы не можем этого скрывать. Спокойствие, скромность и упорная работа помогут нам этого достичь.

Я здесь не для того, чтобы с кем-то сравниваться, а чтобы доказать, почему мне доверили эту должность».

У руля команды Кике Альварес заменил Мичела, ушедшего в «Аякс». Новый сезон каталонская команда начнет в Сегунде.

В составе «Жироны» выступают 3 украинца: вингера Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Крапивцов.

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Сегунда Жирона
Даниил Кирияка Источник: ФК Жирона
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