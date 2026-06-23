Мендеш – второй португалец, забивший прямым ударом со штрафного на ЧМ

23 июня проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Узбекистана.

После первого тайма со счетом 3:0 выигрывает Португалия, в составе которой дубль оформил Криштиану Роналду, а еще один гол забил Нуну Мендеш.

Левый защитник отличился вторым голом команды в матче и сделал это прямым ударом со штрафного. Благодаря этому Мендеш стал лишь вторым игроком сборной Португалии в истории, которому удалось забить прямым ударом со штрафного на чемпионате мира.

Первым, кому покорилось это достижение, был Криштиану Роналду. Это произошло на чемпионате мира 2018 года в матче со сборной Испании (3:3).

В случае победы Португалия, как минимум до завершения матча между Колумбией и ДР Конго, поднимется на первое место в группе К.