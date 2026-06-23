Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мендеш – второй португалец, забивший прямым ударом со штрафного на ЧМ
Чемпионат мира
23 июня 2026, 20:55 | Обновлено 23 июня 2026, 20:58
162
0

Мендеш – второй португалец, забивший прямым ударом со штрафного на ЧМ

Левый защитник отметился у ворот Узбекистана

23 июня 2026, 20:55 | Обновлено 23 июня 2026, 20:58
162
0
Мендеш – второй португалец, забивший прямым ударом со штрафного на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Нуну Мендеш
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

23 июня проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Узбекистана.

После первого тайма со счетом 3:0 выигрывает Португалия, в составе которой дубль оформил Криштиану Роналду, а еще один гол забил Нуну Мендеш.

Левый защитник отличился вторым голом команды в матче и сделал это прямым ударом со штрафного. Благодаря этому Мендеш стал лишь вторым игроком сборной Португалии в истории, которому удалось забить прямым ударом со штрафного на чемпионате мира.

Первым, кому покорилось это достижение, был Криштиану Роналду. Это произошло на чемпионате мира 2018 года в матче со сборной Испании (3:3).

В случае победы Португалия, как минимум до завершения матча между Колумбией и ДР Конго, поднимется на первое место в группе К.

По теме:
Швейцария – Канада. Текстовая трансляция матча
Очередной рекорд! Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ
Роналду забил за сборную Португалии столько же, сколько и за МЮ
Криштиану Роналду Нуну Мендеш сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Opta
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Бокс | 23 июня 2026, 07:37 6
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»

Боксер высказался о своей вере

Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Футбол | 23 июня 2026, 01:21 2
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак

Второй тайм поединка 2-го тура мундиаля начнется не ранее 02:00 по Киеву

Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова
Футбол | 23.06.2026, 13:47
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова
Роналду vs Хусанов. ЧМ-26: названы составы на матч Португалия – Узбекистан
Футбол | 23.06.2026, 18:46
Роналду vs Хусанов. ЧМ-26: названы составы на матч Португалия – Узбекистан
Роналду vs Хусанов. ЧМ-26: названы составы на матч Португалия – Узбекистан
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 23.06.2026, 12:15
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 30
Бокс
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 9
Бокс
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 18
Теннис
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 19
Футбол
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 10
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 17
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем