Мендеш – второй португалец, забивший прямым ударом со штрафного на ЧМ
Левый защитник отметился у ворот Узбекистана
23 июня проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Узбекистана.
После первого тайма со счетом 3:0 выигрывает Португалия, в составе которой дубль оформил Криштиану Роналду, а еще один гол забил Нуну Мендеш.
Левый защитник отличился вторым голом команды в матче и сделал это прямым ударом со штрафного. Благодаря этому Мендеш стал лишь вторым игроком сборной Португалии в истории, которому удалось забить прямым ударом со штрафного на чемпионате мира.
Первым, кому покорилось это достижение, был Криштиану Роналду. Это произошло на чемпионате мира 2018 года в матче со сборной Испании (3:3).
В случае победы Португалия, как минимум до завершения матча между Колумбией и ДР Конго, поднимется на первое место в группе К.
Nuno Mendes' goal against Uzbekistan was only the second direct free-kick scored for Portugal at a FIFA World Cup, after Cristiano Ronaldo vs Spain in 2018. pic.twitter.com/m7jeXYgbf1— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 23, 2026
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