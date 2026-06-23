Сборная Португалии забила второй гол в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

На 17-й минуте счет 2:0 в пользу португальцев сделал Нуну Мендеш, который отличился со штрафного удара.

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Изначально казалось, что с такой убойно позиции должен бить Криштиану Роналду, но легендарный форвард отдал штрафной Нуну Мендешу, который не подвел.

Первый гол в этой встрече забил именно Роналду. Поединок стартовал 23 июня в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.

❗️ ВИДЕО. Роналду отдал штрафной Нуну Мендешу, который забил Узбекистану