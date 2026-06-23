Чемпионат мира23 июня 2026, 21:12 | Обновлено 23 июня 2026, 21:20
579
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Роналду превзошел достижение Эйсебио на чемпионатах мира
Криштиану забил 10 мячей на шести мундиалях
23 июня 2026, 21:12 | Обновлено 23 июня 2026, 21:20
579
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41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 10-й гол на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.
Этот гол позволил Роналду обойти с Эйсебио по числу забитых мячей в составе сборной Португалии на мировых первенствах.
Лучшие бомбардиры сборной Португалии на чемпионатах мира
- 10 – Криштиану Роналду
- 9 – Эйсебио
- 4 – Паулетта
Напомним, против каких сборных Роналду отмечались забитыми мячами на мундиалях.
Голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира (10)
- 2026: Узбекистан (дубль)
- 2022: Гана
- 2018: Марокко
- 2018: Испания (хет-трик)
- 2014: Гана
- 2010: Северная Корея
- 2006: Иран
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