Роналду превзошел достижение Эйсебио на чемпионатах мира

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 10-й гол на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.

Этот гол позволил Роналду обойти с Эйсебио по числу забитых мячей в составе сборной Португалии на мировых первенствах.

Лучшие бомбардиры сборной Португалии на чемпионатах мира

10 – Криштиану Роналду

9 – Эйсебио

4 – Паулетта

Напомним, против каких сборных Роналду отмечались забитыми мячами на мундиалях.

Голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира (10)