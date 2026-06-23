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Чемпионат мира
23 июня 2026, 21:12 | Обновлено 23 июня 2026, 21:20
579
0

Роналду превзошел достижение Эйсебио на чемпионатах мира

Криштиану забил 10 мячей на шести мундиалях

23 июня 2026, 21:12 | Обновлено 23 июня 2026, 21:20
579
0
Роналду превзошел достижение Эйсебио на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 10-й гол на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.

Этот гол позволил Роналду обойти с Эйсебио по числу забитых мячей в составе сборной Португалии на мировых первенствах.

Лучшие бомбардиры сборной Португалии на чемпионатах мира

  • 10 – Криштиану Роналду
  • 9 – Эйсебио
  • 4 – Паулетта

Напомним, против каких сборных Роналду отмечались забитыми мячами на мундиалях.

Голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира (10)

  • 2026: Узбекистан (дубль)
  • 2022: Гана
  • 2018: Марокко
  • 2018: Испания (хет-трик)
  • 2014: Гана
  • 2010: Северная Корея
  • 2006: Иран
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Очередной рекорд! Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ
Роналду забил за сборную Португалии столько же, сколько и за МЮ
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу Эйсебио
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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