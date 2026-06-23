ВИДЕО. Роналду оформил дубль в ворота Узбекистана, забив 10-й гол на ЧМ
Криштиану сделал счет 3:0 в пользу сборной Португалии на 39-й минуте матча
41-летний португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Роналду сделал счет 3:0 в пользу сборной Португалии на 39-й минуте. Теперь у Криштиану 10 голов на ЧМ за карьеру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Помимо Криштиану, за португальцев в этом поединке также отличился Нуну Мендеш точным ударом со штрафного.
Матч между Португалией и Узбекистаном стартовал 23 июня в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.
❗️ ВИДЕО. Роналду оформил дубль в ворота Узбекистана, забив 10-й гол на ЧМ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспоминаем тех, кто перебирался в УПЛ из топового европейского чемпионата
Второй тайм поединка 2-го тура мундиаля начнется не ранее 02:00 по Киеву