41-летний португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Роналду сделал счет 3:0 в пользу сборной Португалии на 39-й минуте. Теперь у Криштиану 10 голов на ЧМ за карьеру.

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Помимо Криштиану, за португальцев в этом поединке также отличился Нуну Мендеш точным ударом со штрафного.

Матч между Португалией и Узбекистаном стартовал 23 июня в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.

❗️ ВИДЕО. Роналду оформил дубль в ворота Узбекистана, забив 10-й гол на ЧМ