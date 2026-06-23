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  4. ВИДЕО. Лицо и эмоции Милевского после гола Роналду Узбекистана
Чемпионат мира
23 июня 2026, 20:43 |
1272
4

ВИДЕО. Лицо и эмоции Милевского после гола Роналду Узбекистана

Артем рад забитому мячу Криштиану

23 июня 2026, 20:43 |
1272
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ВИДЕО. Лицо и эмоции Милевского после гола Роналду Узбекистана
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня сборные Португалии и Узбекистана сыграют матч второго тура группы K чемпионата мира 2026 года. Поединок проходит на стадионе «Эн-ар-джи» в Хьюстоне.

На 6-й минуте счет встречи открыл легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, ловко замкнув передачу в чужой штрафной площадке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На гол легенды отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:

«Что скажешь? Кто сказал, что он не забьет? Сюда, бл*дь».

ВИДЕО. Лицо и эмоции Милевского после гола Роналду Узбекистану

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу ЧМ-2026 по футболу Артем Милевский видео эмоции
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Якщо і таким простокам і новачкам не забивати ,то це  вже треба Франц футболу задавати питання ,за що  давав цьому лузеру три ЗМ!
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+1
Миля одногодка КриРо. У них разница всего-то три недели. Миля 12 декабря  85 года, КриРо 5 февраля 85 года. Милю понять можно. Если бы не пил, то мог бы еще играть
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