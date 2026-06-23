ВИДЕО. Лицо и эмоции Милевского после гола Роналду Узбекистана
Артем рад забитому мячу Криштиану
23 июня сборные Португалии и Узбекистана сыграют матч второго тура группы K чемпионата мира 2026 года. Поединок проходит на стадионе «Эн-ар-джи» в Хьюстоне.
На 6-й минуте счет встречи открыл легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, ловко замкнув передачу в чужой штрафной площадке.
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На гол легенды отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:
«Что скажешь? Кто сказал, что он не забьет? Сюда, бл*дь».
ВИДЕО. Лицо и эмоции Милевского после гола Роналду Узбекистану
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