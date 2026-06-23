Рафинья сделает все, чтобы еще сыграть на этом чемпионате мира

После травмы, полученной в матче против Гаити, было подтверждено, что вингер Рафинья пропустит игру против Шотландии. Однако сам игрок заявил, что останется в сборной Бразилии. Более того, он подтвердил, что не только останется, но и сделает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй.

«Я люблю свою страну, я люблю играть за «селесао». Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться как можно скорее», – сказал футболист. «Я обязательно останусь с командой, чтобы поддерживать ее и вносить свой вклад».

Во время победного матча Бразилии с Гаити (3:0) Рафинья был вынужден покинуть поле на 38-й минуте из-за мышечной травмы правого бедра. Медицинские обследования подтвердили разрыв правого подколенного сухожилия.

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) решила не исключать Рафинью из состава и уже начала интенсивный курс лечения, рассчитывая на возможное возвращение к 1/16 финала 5 июля.