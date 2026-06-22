«Молится на саудовцев». Чемпион мира рассказал о финансовом кризисе Рафиньи

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Вампета рассказал о серьезных проблемах у вингера «Барселоны» Рафиньи.

По словам бывшего игрока «Интера» и ПСЖ, звезда «блаугранас» переживает непростой период из-за финансовых и семейных трудностей.

«Рафинья переживает серьёзную семейную проблему, помимо финансовых трудностей. Он молится о переходе в «Аль-Хиляль», он пытается справиться с этой ситуацией. Это семейное дело, и Рафинья надеется, что его переход в «Аль-Хиляль» позволит ему исправить её. Информация дошла до меня от людей, близких к «Барселоне», — сказал Вампета.

В соцсетях это заявление вызвало значительный ажиотаж. Слова Вампеты прокомментировал также и двоюродный брат Рафиньи — Игорь Падилья:

«Тебе придётся объяснить эту ложь, друг», – написал он в комментариях к соответствующему видео.

Сейчас Рафинья восстанавливается после мышечной травмы, полученной в матче с Гаити (3:0) на ЧМ-2026. Пока неизвестно, сможет ли он продолжить выступления на мундиале.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предлагает игроку четырехкратное увеличение зарплаты — около 50 миллионов евро в год. За четыре года он может заработать 200 миллионов евро.