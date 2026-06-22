Испания22 июня 2026, 15:38 | Обновлено 22 июня 2026, 15:47
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Барселона попрощается в голкипером. Назван его новый клуб
Иньяки Пенья продолжит карьеру в составе «Панатинаикоса»
22 июня 2026, 15:38 | Обновлено 22 июня 2026, 15:47
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Испанский голкипер Иньяки Пенья перейдет из «Барселоны» в «Панатинаикос». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, уже на 22 июня запланирован медосмотр. Вратарь подпишет с греческим клубом контракт на три года с опцией продления на еще один сезон. «Барселона» за футболиста получит 3 миллиона евро.
Прошедший сезон Иньяки Пенья на правах аренды провел в составе «Эльче» – 16 матчей на клубном уровне, 4 из которых стали сухими.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла три альтернативы подписанию Альвареса.
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