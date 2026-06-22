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Испания
22 июня 2026, 15:38 | Обновлено 22 июня 2026, 15:47
842
0

Барселона попрощается в голкипером. Назван его новый клуб

Иньяки Пенья продолжит карьеру в составе «Панатинаикоса»

22 июня 2026, 15:38 | Обновлено 22 июня 2026, 15:47
842
0
Барселона попрощается в голкипером. Назван его новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья
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Испанский голкипер Иньяки Пенья перейдет из «Барселоны» в «Панатинаикос». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, уже на 22 июня запланирован медосмотр. Вратарь подпишет с греческим клубом контракт на три года с опцией продления на еще один сезон. «Барселона» за футболиста получит 3 миллиона евро.

Прошедший сезон Иньяки Пенья на правах аренды провел в составе «Эльче» – 16 матчей на клубном уровне, 4 из которых стали сухими.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла три альтернативы подписанию Альвареса.

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Иньяки Пенья Панатинаикос трансферы трансферы Ла Лиги Барселона чемпионат Греции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
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