Барселона попрощается в голкипером. Назван его новый клуб

Испанский голкипер Иньяки Пенья перейдет из «Барселоны» в «Панатинаикос». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, уже на 22 июня запланирован медосмотр. Вратарь подпишет с греческим клубом контракт на три года с опцией продления на еще один сезон. «Барселона» за футболиста получит 3 миллиона евро.

Прошедший сезон Иньяки Пенья на правах аренды провел в составе «Эльче» – 16 матчей на клубном уровне, 4 из которых стали сухими.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла три альтернативы подписанию Альвареса.