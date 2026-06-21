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Испания
21 июня 2026, 21:25 | Обновлено 21 июня 2026, 21:29
453
0

Барселона нашла три альтернативы подписанию Альвареса

На радары испанского гранда попали Беньямин Шешко, Серу Гирасси и Карл Этта Эйонг

21 июня 2026, 21:25 | Обновлено 21 июня 2026, 21:29
453
0
Барселона нашла три альтернативы подписанию Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко
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«Барселона» рассматривает три альтернативных варианта подписанию аргентинского форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский гранд в качестве дешевой альтернативы бомбардиру мадридского клуба рассматривает Беньямина Шешко из «Манчестер Юнайтед».

Также в шорт-листе каталонского клуба находятся еще два футболиста: Карл Этта Эйонг из «Леванте» и Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось о том, что игрок «Барселоны» призвал клуб подписать Хулиана Альвареса.

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Даниил Кирияка Источник: Marca
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