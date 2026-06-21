Барселона нашла три альтернативы подписанию Альвареса
На радары испанского гранда попали Беньямин Шешко, Серу Гирасси и Карл Этта Эйонг
«Барселона» рассматривает три альтернативных варианта подписанию аргентинского форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, испанский гранд в качестве дешевой альтернативы бомбардиру мадридского клуба рассматривает Беньямина Шешко из «Манчестер Юнайтед».
Также в шорт-листе каталонского клуба находятся еще два футболиста: Карл Этта Эйонг из «Леванте» и Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось о том, что игрок «Барселоны» призвал клуб подписать Хулиана Альвареса.
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