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Панама
24.06.2026 02:00 - : -
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 19:18 | Обновлено 23 июня 2026, 19:33
14
0

Панама – Хорватія. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы L ЧМ-2026 24 июня в 02:00

23 июня 2026, 19:18 | Обновлено 23 июня 2026, 19:33
14
0
Панама – Хорватія. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня состоится матч сборных Панамы и Хорватии во втором туре группы L на чемпионате мира 2026.

Поединок пройдет на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Панамы возглавляет испанский специалист Томас Кристиансен, в то время как во главе Хорватии работает местный специалист Златко Далич.

Ранее Хорватия и Панама никогда не встречались на футбольном поле.

В первом туре обе команды потерпели фиаско: Хорватия уступила Англии (2:4), Панама не устояла против Ганы (0:1).

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

  • 17.06. 23:00. Англия – Хорватия – 4:2
  • 18.06. 02:00. Гана – Панама – 1:0
  • 23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)
  • 24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)
  • 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)

Панама – Хорватія. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Панама – Хорватія
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Трансляция матча В эфире

Группа L (ЧМ-2026)

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 1 1 0 0 4 - 2 23.06.26 23:00 Англия - Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 3
2 Гана 1 1 0 0 1 - 0 23.06.26 23:00 Англия - Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама 3
3 Панама 1 0 0 1 0 - 1 24.06.26 02:00 Панама - Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама 0
4 Хорватия 1 0 0 1 2 - 4 24.06.26 02:00 Панама - Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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