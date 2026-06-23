Панама – Хорватія. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы L ЧМ-2026 24 июня в 02:00
24 июня состоится матч сборных Панамы и Хорватии во втором туре группы L на чемпионате мира 2026.
Поединок пройдет на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборную Панамы возглавляет испанский специалист Томас Кристиансен, в то время как во главе Хорватии работает местный специалист Златко Далич.
Ранее Хорватия и Панама никогда не встречались на футбольном поле.
В первом туре обе команды потерпели фиаско: Хорватия уступила Англии (2:4), Панама не устояла против Ганы (0:1).
Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:
- 17.06. 23:00. Англия – Хорватия – 4:2
- 18.06. 02:00. Гана – Панама – 1:0
- 23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)
- 24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)
- 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
- 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)
Панама – Хорватія. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа L (ЧМ-2026)
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|23.06.26 23:00 Англия - Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|3
|2
|Гана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|23.06.26 23:00 Англия - Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама
|3
|3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|24.06.26 02:00 Панама - Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама
|0
|4
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|24.06.26 02:00 Панама - Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч ЧМ-2026 в группе I завершился со счетом 3:0, еще один гол забил Усман Дембеле
В Украину может переехать Андре Луис