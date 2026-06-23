24 июня состоится матч сборных Панамы и Хорватии во втором туре группы L на чемпионате мира 2026.

Поединок пройдет на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто. Начало игры – в 02:00 по киевскому времени.

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Сборную Панамы возглавляет испанский специалист Томас Кристиансен, в то время как во главе Хорватии работает местный специалист Златко Далич.

Ранее Хорватия и Панама никогда не встречались на футбольном поле.

В первом туре обе команды потерпели фиаско: Хорватия уступила Англии (2:4), Панама не устояла против Ганы (0:1).

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

17.06. 23:00. Англия – Хорватия – 4:2

18.06. 02:00. Гана – Панама – 1:0

23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)

24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)

28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)

28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)

Панама – Хорватія. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа L (ЧМ-2026)