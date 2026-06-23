Во время ЧМ лидер сборной Бельгии слетал в Лондон на рождение сына

Бельгийский вингер Жереми Доку временно покинул чемпионат мира, чтобы отправиться в Лондон и присутствовать на рождении своего первенца, сына по имени Прейс, в понедельник.

Доку получил разрешение от врача команды Брахима Хасена на перелет и был в сопровождении коллеги. Сообщается, что мать и ребенок чувствуют себя прекрасно. Футболист должен присоединиться к сборной Бельгии во вторник вечером в Сиэтле.

Доку подвергся критике со стороны французской телеведущей Франс Пьеррон за свое решение, которая назвала рождение ребенка «отвратительным моментом», а ситуацию такой, когда отец «совершенно бесполезен», хотя позже Пьеррон извинилась.

Ожидается, что Доку, пропустивший недавний матч Бельгии с Ираном (1:1) из-за болезни, сможет сыграть против Новой Зеландии в Ванкувере в пятницу.