ФОТО. «Отец бесполезен». Звезду Ман Сити разнесли за желание уехать с ЧМ

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку оказался в центре скандала во время чемпионата мира.

24-летний футболист может временно покинуть расположение национальной команды, чтобы присутствовать на рождении своего первого ребенка. Жена игрока Ширин должна родить во вторую неделю июля – примерно в период четвертьфиналов мундиаля.

Однако решение Доку вызвало резкую реакцию французской телеведущей Франс Пьеррон из L’Equipe. В эфире она заявила, что футболисту не стоит покидать чемпионат мира ради родов.

«Отец там бесполезен. Ты же не будешь перерезать пуповину. Нельзя пропускать чемпионат мира», – сказала ведущая.

Также она добавила, что Доку «потеряет 10 часов, будет измотан и переживет эмоциональный срыв», а ребенок, по ее словам, «всегда будет рядом».

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Сам футболист ранее подчеркивал, что для него это очень важный момент в жизни.

«Это мой первый ребенок, поэтому я точно хотел бы быть там. Никто не хочет пропустить рождение своего первого ребенка. Но я также понимаю, что в футболе есть много других обстоятельств», – сказал Доку.

После волны критики телеведущая извинилась за свои слова. Она заявила, что высказала лишь личное мнение в рамках эмоциональной дискуссии, а ее позиция не отражает мнение редакции.

На старте ЧМ-2026 сборная Бельгии сыграла вничью с Египтом – 1:1. Впереди у команды матчи против Ирана и Новой Зеландии.