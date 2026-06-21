Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Отец бесполезен». Звезду Ман Сити разнесли за желание уехать с ЧМ
Другие новости
21 июня 2026, 00:11 | Обновлено 21 июня 2026, 00:14
806
0

ФОТО. «Отец бесполезен». Звезду Ман Сити разнесли за желание уехать с ЧМ

В Бельгии скандал перед матчами ЧМ: Доку может уехать из сборной

21 июня 2026, 00:11 | Обновлено 21 июня 2026, 00:14
806
0
ФОТО. «Отец бесполезен». Звезду Ман Сити разнесли за желание уехать с ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку оказался в центре скандала во время чемпионата мира.

24-летний футболист может временно покинуть расположение национальной команды, чтобы присутствовать на рождении своего первого ребенка. Жена игрока Ширин должна родить во вторую неделю июля – примерно в период четвертьфиналов мундиаля.

Однако решение Доку вызвало резкую реакцию французской телеведущей Франс Пьеррон из L’Equipe. В эфире она заявила, что футболисту не стоит покидать чемпионат мира ради родов.

«Отец там бесполезен. Ты же не будешь перерезать пуповину. Нельзя пропускать чемпионат мира», – сказала ведущая.

Также она добавила, что Доку «потеряет 10 часов, будет измотан и переживет эмоциональный срыв», а ребенок, по ее словам, «всегда будет рядом».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сам футболист ранее подчеркивал, что для него это очень важный момент в жизни.

«Это мой первый ребенок, поэтому я точно хотел бы быть там. Никто не хочет пропустить рождение своего первого ребенка. Но я также понимаю, что в футболе есть много других обстоятельств», – сказал Доку.

После волны критики телеведущая извинилась за свои слова. Она заявила, что высказала лишь личное мнение в рамках эмоциональной дискуссии, а ее позиция не отражает мнение редакции.

На старте ЧМ-2026 сборная Бельгии сыграла вничью с Египтом – 1:1. Впереди у команды матчи против Ирана и Новой Зеландии.

По теме:
ФОТО. $250 млн на паузах для воды. Новый бизнес ФИФА
Был без клуба, а теперь играет на ЧМ. Невероятная история экс-форварда АПЛ
ФОТО. Холанду привезли на ЧМ 400 кг еды из Норвегии. Что происходит?
фото скандал чемпионат мира по футболу сборная Бельгии по футболу Жереми Доку
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нойер превзошел достижение Льориса на чемпионатах мира
Футбол | 20 июня 2026, 23:49 0
Нойер превзошел достижение Льориса на чемпионатах мира
Нойер превзошел достижение Льориса на чемпионатах мира

Голкипер сборной Германии играет свой 21-й матч на мировых первенствах

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20 июня 2026, 10:35 0
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру

Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье

Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Бокс | 20.06.2026, 07:02
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20.06.2026, 08:55
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 20.06.2026, 19:23
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 1
Бокс
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 6
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 2
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем