Роналду vs Хусанов. ЧМ-26: названы составы на матч Португалия – Узбекистан
Поединок 2-го тура группы K начнется 23 июня в 20:00 по Киеву
23 июня сборные Португалии и Узбекистана проведут матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Перед стартом поединка наставники команд – Роберто Мартинес и Фабио Каннаваро соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Капитаном португальской сборной является легендарный Криштиану Роналду. С капитанской повязкой у Узбекистана выйдет Эльдор Шомуродов, но главной звездной команды считается Абдукодир Хусанов.
Поединок Португалии и Узбекистана начнется в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.
Стартовые составы на матч Португалия – Узбекистан:
Португалия: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш, Витинья, Феликс, Фернандеш, Нету, Роналду
Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков, Шомуродов
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шо загалом на ЧС у Мессі 18 голів, у Роналдо 8 голів.
Побажаємо Роналду забити сьогодні 10 і наздогнати Мессі.))