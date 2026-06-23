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Чемпионат мира
23 июня 2026, 18:46 | Обновлено 23 июня 2026, 19:40
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Роналду vs Хусанов. ЧМ-26: названы составы на матч Португалия – Узбекистан

Поединок 2-го тура группы K начнется 23 июня в 20:00 по Киеву

23 июня 2026, 18:46 | Обновлено 23 июня 2026, 19:40
492
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Роналду vs Хусанов. ЧМ-26: названы составы на матч Португалия – Узбекистан
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23 июня сборные Португалии и Узбекистана проведут матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Роберто Мартинес и Фабио Каннаваро соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитаном португальской сборной является легендарный Криштиану Роналду. С капитанской повязкой у Узбекистана выйдет Эльдор Шомуродов, но главной звездной команды считается Абдукодир Хусанов.

Поединок Португалии и Узбекистана начнется в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.

Стартовые составы на матч Португалия – Узбекистан:

Португалия: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш, Витинья, Феликс, Фернандеш, Нету, Роналду

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков, Шомуродов

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Фабио Каннаваро Абдукодир Хусанов Криштиану Роналду Роберто Мартинес стартовые составы ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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в попередній замітці писали,
шо загалом на ЧС у Мессі 18 голів, у Роналдо 8 голів.
Побажаємо Роналду забити сьогодні 10 і наздогнати Мессі.))
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