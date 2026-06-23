Роналду vs Хусанов. ЧМ-26: названы составы на матч Португалия – Узбекистан

23 июня сборные Португалии и Узбекистана проведут матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Роберто Мартинес и Фабио Каннаваро соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Капитаном португальской сборной является легендарный Криштиану Роналду. С капитанской повязкой у Узбекистана выйдет Эльдор Шомуродов, но главной звездной команды считается Абдукодир Хусанов.

Поединок Португалии и Узбекистана начнется в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.

Стартовые составы на матч Португалия – Узбекистан:

Португалия: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш, Витинья, Феликс, Фернандеш, Нету, Роналду

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков, Шомуродов