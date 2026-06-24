Кендзера получил новую роль в Динамо после громкого трансфера
Томаш стал своеобразным наставником для молодых футболистов
Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии.
В клубе сообщили, что новичок команды Томаш Кендзера уже полностью интегрировался в тренировочный процесс. Опытный польский защитник активно помогает молодым партнерам по обороне, постоянно подсказывая им во время занятий.
«Динамо» сыграет 9 и 16 июля в квалификации Лиги Европы против «Университати» из Клужа.
Ранее греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».
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