Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кендзера получил новую роль в Динамо после громкого трансфера
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 20:48 |
1650
1

Кендзера получил новую роль в Динамо после громкого трансфера

Томаш стал своеобразным наставником для молодых футболистов

24 июня 2026, 20:48 |
1650
1 Comments
Кендзера получил новую роль в Динамо после громкого трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

В клубе сообщили, что новичок команды Томаш Кендзера уже полностью интегрировался в тренировочный процесс. Опытный польский защитник активно помогает молодым партнерам по обороне, постоянно подсказывая им во время занятий.

«Динамо» сыграет 9 и 16 июля в квалификации Лиги Европы против «Университати» из Клужа.

Ранее греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».

По теме:
Полтава определилась со спаррингами на межсезонье
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это очень хорошее усиление для нашего клуба»
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Томаш Кендзера Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 24 июня 2026, 10:23 7
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд

Академию «Руха» ждут большие перемены

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24 июня 2026, 07:14 13
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко

Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24.06.2026, 07:25
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Известный украинский клуб ждет футболиста Динамо. Все зависит от Костюка
Футбол | 24.06.2026, 20:22
Известный украинский клуб ждет футболиста Динамо. Все зависит от Костюка
Известный украинский клуб ждет футболиста Динамо. Все зависит от Костюка
Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо
Футбол | 24.06.2026, 13:21
Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо
Топ-талант отказался выступать за победителя Лиги чемпионов ради Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Повернули зірку 🙂...Тепер треба вернути Забарного, Вербіча і Беседіна. Ще Циганкова і Динамо знову супер-команда 
Ответить
0
Популярные новости
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 7
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
24.06.2026, 06:02
Бокс
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 12
Футбол
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 18
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 124
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем