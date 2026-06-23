Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с украинским полузащитником
Украина. Вторая лига
23 июня 2026, 16:46 | Обновлено 23 июня 2026, 18:00
648
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с украинским полузащитником

Остап Притула покинул львовский клуб

23 июня 2026, 16:46 | Обновлено 23 июня 2026, 18:00
648
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с украинским полузащитником
ФК Рух. Остап Притула
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский полузащитник Остап Притула покинул «Рух». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Цвета «желто-черных» 25-летний футболист защищал с 2020 года. За это время он успел провести 123 матча в футболке «Руха», в которых успел отличиться 6 голами и 8 голевыми передачами.

В прошедшем сезоне на счету Остапа Притулы 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 2 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» попрощался с вингером.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с защитником
Известный украинский форвард не подтверждает возвращение в УПЛ
Энцо Фернандес обратился к руководству Реала
Остап Притула Рух Львов трансферы Вторая лига Украины
Даниил Кирияка Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Новичок Динамо приступил к работе с киевлянами
Футбол | 23 июня 2026, 16:12 0
ФОТО. Новичок Динамо приступил к работе с киевлянами
ФОТО. Новичок Динамо приступил к работе с киевлянами

Кендзера провел первую тренировку

Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Футбол | 23 июня 2026, 08:27 5
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке

В Украину может переехать Андре Луис

Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23.06.2026, 08:49
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
Футбол | 23.06.2026, 10:11
Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Бокс | 23.06.2026, 07:42
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 17
Футбол
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 9
Футбол
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 7
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 43
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем