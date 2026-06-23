ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с украинским полузащитником

Украинский полузащитник Остап Притула покинул «Рух». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Цвета «желто-черных» 25-летний футболист защищал с 2020 года. За это время он успел провести 123 матча в футболке «Руха», в которых успел отличиться 6 голами и 8 голевыми передачами.

В прошедшем сезоне на счету Остапа Притулы 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 2 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» попрощался с вингером.