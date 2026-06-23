ПЯТОВ: «Конкуренция с Трубиным? Я переступил эту черту и начал помогать»

Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о конкуренции с Анатолием Трубиным в донецком клубе.

Пятов и Трубин одновременно играли за первую команду «горняков» с 2020 по 2023 год. Однако Андрей признался, что в какой-то момент почувствовал, что должен относиться к Анатолию как к протеже, а не как к конкуренту.

«Мы общаемся с ним, я могу ему что-то подсказать. Это нормально. Анатолий очень умный человек и понимает, что я ничего плохого ему не сделаю. Он прислушивается. Конкуренция в «Шахтере»? Когда я с ним играл, мне уже было 37 лет, я уже понимал, что это конец карьеры и нужно переходить эту черту, начинать помогать. Я всегда был открыт к вратарям, всегда со всеми дружил. Но здесь я понимал, что мне нужно ещё и начинать дополнительно помогать. Сначала у него были неудачные матчи. После игры я говорю: «Садись ко мне в машину, подвезу домой». И мы сразу могли обсудить эти неудачные моменты. Так он понимал, что у него есть поддержка, что такое случается, что ошибки – это нормальное явление», – рассказал Пятов.

Летом 2023 года Трубин перешёл в «Бенфику», а Пятов завершил карьеру. Сейчас Андрей работает тренером вратарей в «Шахтере».