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  4. Пятов объяснил, почему не хочет работать главным тренером
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 17:27 |
631
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Пятов объяснил, почему не хочет работать главным тренером

Андрей пока не готов к такой ответственности

23 июня 2026, 17:27 |
631
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Пятов объяснил, почему не хочет работать главным тренером
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов
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Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов объяснил, почему после завершения игровой карьеры он не стал главным тренером.

«К этому нужно быть готовым. Сейчас я не готов. Вы понимаете, за эти два года я видел, как работают главные тренеры. Это очень большая ответственность. К этому тоже нужно учиться, к этому нужно идти, должен быть тренерский штаб, который будет понимать, чего ты хочешь. Я сейчас совершенно не думаю об этом. У меня есть любимая роль в этой команде. И я стараюсь здесь быть лучшим, а потом уже, со временем, посмотрим. Я хочу с сентября пойти учиться на категорию А. А потом уже останется категория Pro. Ну, там уже посмотрим», – пояснил Пятов.

Андрей завершил карьеру в 2023 году. Сейчас он работает в структуре «Шахтера» тренером вратарей.

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Андрей Пятов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
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Так Андрей на ставках прогорит.
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