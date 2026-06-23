КОЙДАН – о Чернигове в финале Кубка Украины и новых задачах

Полузащитник и лидер «Чернигова» Вячеслав Койдан в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал успех своей команды в Кубке Украины, оценил результаты в Первой лиге, а также поделился ожиданиями от следующего сезона.

– Вячеслав, как оцените сезон для «Чернигова»? Что вас больше всего порадовало?

– Я считаю, что сезон для нас выдался отличным. Больше всего порадовали, конечно, выступления в Кубке Украины.

– Как отдельно еще прокомментируете успех «Чернигова» в Кубке Украины? Ваша команда дошла до финала, где встретилась с титулованным «Динамо».

– Это такой невероятный путь, который нам удалось преодолеть и в который на самом деле трудно было поверить. Но благодаря колоссальной работе тренерского штаба и футболистов, мечте, с которой мы выходили на каждый матч Кубка, и, конечно, удаче, которая нас сопровождала на протяжении турнира, нам удалось дойти до финала и иметь возможность побороться за трофей.

– Какие у вас эмоции от финального поединка Кубка Украины с «Динамо»? Сыграть в таком матче и на таком уровне – это особый опыт?

– Это действительно особенный опыт – сыграть матч такого уровня. Это ощущение, когда все действительно на топ-уровне. Атмосфера вокруг матча, стадион, качество газона, атмосфера самого поединка, именитый соперник. Ну, это одним словом – наслаждение играть такие матчи. Мы на самом деле почувствовали футбол высокого уровня.

– В целом, если оценить игру «Чернигова» во всех поединках Кубка Украины сезона 2025/2026, то что можно выделить?

– На каждый поединок Кубка мы выходили с мыслями показать свой футбол и отдать все силы, чтобы пройти дальше. Так получилось, что нам пришлось сыграть много послематчевых серий пенальти, и однозначно я выделю сильную игру нашего голкипера Макса Татаренко, который в эти важные моменты выходил на первый план.

– За счет чего «Чернигову» удалось дойти до финала Кубка Украины? В чем главные сильные стороны команды?

– Думаю, все благодаря самому коллективу. Слаженные действия тренеров с футболистами, большой объем работы, который мы выполняли на тренировках, и вера в свои силы. Мы никого не боялись, не переживали, когда выходили против команд выше рангом, а наоборот – были в предвкушении этих матчей. Ну, и конечно, значительная доля везения. Без нее никуда.

– В сезоне 2025/2026 вы забили 5 мячей! Это один из лучших показателей в вашей карьере?

– Да, это достаточно неплохой показатель забитых голов для меня за сезон, как для полузащитника. Возможно, если бы не травмы на протяжении сезона, удалось бы забить больше.

– Вы, кстати, по итогам этого сезона сыграли уже 100 матчей за «Чернигов». Рады, что вам удалось добиться такого показателя? Такой опыт придает уверенности во время матчей?

– Да, конечно, приятно достичь такого показателя, и однозначно каждый сыгранный матч всегда добавляет все больше и больше уверенности в действиях на поле, и со временем появляется определенный опыт.

– Как оцените результаты «Чернигова» в Первой лиге Украины? Рады, что команде удалось остаться во втором по силе дивизионе?

– Очень рады, что удалось остаться в Первой лиге. На самом деле сезон выдался нелегким. Вся эта сказочная история с Кубком взяла на себя большое количество эмоций и сил, поэтому где-то в чемпионате не удавалось достичь результатов, которых хотелось. Но самое главное, что мы остались в лиге и готовимся к новому сезону.

– Какие задачи хотите решить с «Черниговом» в следующем сезоне?

– Задачи нам перед сезоном поставит руководство. А так – однозначно нужно улучшать позицию в лиге, и в Кубке двигаться в таком же направлении, как и в прошлом сезоне.

– Есть желание повторить успех сезона 2025/2026 и снова дойти до финала, а, может, и выиграть Кубок Украины?

– Желание есть огромное. Испытать снова такие невероятные эмоции. В прошлом сезоне мы почувствовали, что нет ничего невозможного. Но на самом деле, думаю, очень тяжело такое повторить. Но все возможно.

– Кстати, смотрите матчи чемпионата мира? Чего ждете от мундиаля?

– Да, смотрю чемпионат мира, наслаждаюсь футболом, достаточно интересно смотреть матчи. Хочется, наверное, чтобы трофей чемпионата мира взяла сборная, которая до этого его еще не выигрывала.

– Как думаете, кто может стать главными звездами чемпионата мира?

– Трудно сказать. Думаю, уже сформировавшиеся звезды и лидеры сборных будут тащить свои команды, и каких-то неожиданных имен мы там не увидим.