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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 20:44 |
1493
0

Шахтеру не нужен украинец, который ищет клуб для продолжения карьеры

Полузащитник Кирилл Сигеев не входит в планы главного тренера донецкой команды Арды Турана

24 июня 2026, 20:44 |
1493
0
Шахтеру не нужен украинец, который ищет клуб для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирилл Сигеев
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Кирилл Сигеев вынужден искать новый клуб для продолжения карьеры, так как не входит в планы главного тренера.

Наставник «горняков» Арда Туран не заинтересован в услугах 22-летнего футболиста, который в прошлом сезоне играл на правах аренды в составе словацкого «Татрана».

Сигеев продолжает заниматься поисками оптимальных вариантов и рассматривает как возвращение в чемпионат Украины, так и альтернативы среди иностранных команд.

Сигеев большую часть карьеры провел в структуре «Шахтера», где играл за U-17, U-19. Выступал на правах аренды за «Александрию» и одесский «Черноморец».

В прошлом сезоне украинец провел восемь матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист. Контракт полузащитника с «горняками» истекает в июне 2030 года.

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Николай Тытюк Источник: Telegram
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