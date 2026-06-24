Шахтеру не нужен украинец, который ищет клуб для продолжения карьеры
Полузащитник Кирилл Сигеев не входит в планы главного тренера донецкой команды Арды Турана
Полузащитник донецкого «Шахтера» Кирилл Сигеев вынужден искать новый клуб для продолжения карьеры, так как не входит в планы главного тренера.
Наставник «горняков» Арда Туран не заинтересован в услугах 22-летнего футболиста, который в прошлом сезоне играл на правах аренды в составе словацкого «Татрана».
Сигеев продолжает заниматься поисками оптимальных вариантов и рассматривает как возвращение в чемпионат Украины, так и альтернативы среди иностранных команд.
Сигеев большую часть карьеры провел в структуре «Шахтера», где играл за U-17, U-19. Выступал на правах аренды за «Александрию» и одесский «Черноморец».
В прошлом сезоне украинец провел восемь матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист. Контракт полузащитника с «горняками» истекает в июне 2030 года.
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