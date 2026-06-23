Федык запланировал пять спаррингов для своей новой команды

Как стало известно Sport.ua, двенадцатая команда прошлого сезона Первой лиги, недавно сменившая тренерский штаб, до старта чемпионата запланировала провести по меньшей мере пять контрольных матчей.

Сейчас график спаррингов новых подопечных Ивана Федыка выглядит так:

3 июля – «Карпаты» – «Нива»

8 июля – «Нива» – «Агробизнес» (во Львове)

11 июля – «Пробой» – «Нива»

15 июля – «Прикарпатье» – «Нива» (место уточняется)

18 июля – «Феникс-Мариуполь» – «Нива»

Напомним, базовым днем ​​1-го тура нового сезона Первой лиги станет 25 июля.

Интересный факт: ни один клуб Первой лиги не проводит тренерские ротации так часто как тернопольская «Нива». С начала 2022 у руля команды успели побывать Андрей Купцов, Сергей Задорожный, Сергей Атласюк, Василий Малык, Александр Стахов, Евгений Калиниченко, Юрий Вирт, Олег Дулуб и Ярослав Матвиив. С 17 июня команду возглавляет 38-летний экс-наставник «Руха» Иван Федык.

Ранее Sport.ua писал о возвращении в «Ниву» ее легендарного голкипера, который должен заменить Илью Ольхового после трансфера в «Динамо».

Также наш сайт сообщал, какую команду возглавит бывший тренер тернополян.