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  4. Нива нашла замену Ольховому после продажи вратаря в Динамо
Украина. Первая лига
23 июня 2026, 11:42 |
297
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Нива нашла замену Ольховому после продажи вратаря в Динамо

Легендарный для Тернополя голкипер возвращается в местную команду

23 июня 2026, 11:42 |
297
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Нива нашла замену Ольховому после продажи вратаря в Динамо
ФК Левый Берег. Максим Механив
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Как стало известно Sport.ua, вслед за экс-вратарем молодежных команд «Руха» и ЛНЗ Маркияном Бакусом, тернопольская «Нива» готовится подписать контракт с опытным Максимом Механивым.

29-летний голкипер, последние два с половиной года защищавший цвета «Левого Берега», возвращается туда, где и сделал себе имя. С 2017 по 2023 год Механив провел за «Ниву» 146 официальных матчей, в 52 из которых сыграл «на ноль». В сезоне-2019/20 вместе с командой стал чемпионом Второй лиги.

Накануне «Нива» начала во Львове тренировочный сбор под руководством нового тренерского штаба во главе с экс-наставником «Руха» Иваном Федыком. Кроме вратаря Бакуса клуб уже объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Руха», воспитанником тернопольского футбола Назаром Касардой.

В скором времени на просмотр в команду прибудет еще один вратарь – 21-летний Иван Дубовой. В прошлом сезоне воспитанник львовского футбола провел во Второй лиге в составе «Тростянца» (13 матчей, 16 пропущенных мячей, четыре клиншита).

Кто может покинуть команду этим летом, так это атакующий полузащитник Радион Посевкин. По нашей информации, 25-летний футболист подыскивает себе новый клуб.

«Нива» по итогам прошлого сезона заняла 12-е место в Первой лиге.

Ранее Sport.ua сообщал, какую команду возглавит бывший тренер тернополян.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь инсайд Максим Механив Маркиян Бакус
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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