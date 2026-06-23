Нива нашла замену Ольховому после продажи вратаря в Динамо
Легендарный для Тернополя голкипер возвращается в местную команду
Как стало известно Sport.ua, вслед за экс-вратарем молодежных команд «Руха» и ЛНЗ Маркияном Бакусом, тернопольская «Нива» готовится подписать контракт с опытным Максимом Механивым.
29-летний голкипер, последние два с половиной года защищавший цвета «Левого Берега», возвращается туда, где и сделал себе имя. С 2017 по 2023 год Механив провел за «Ниву» 146 официальных матчей, в 52 из которых сыграл «на ноль». В сезоне-2019/20 вместе с командой стал чемпионом Второй лиги.
Накануне «Нива» начала во Львове тренировочный сбор под руководством нового тренерского штаба во главе с экс-наставником «Руха» Иваном Федыком. Кроме вратаря Бакуса клуб уже объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Руха», воспитанником тернопольского футбола Назаром Касардой.
В скором времени на просмотр в команду прибудет еще один вратарь – 21-летний Иван Дубовой. В прошлом сезоне воспитанник львовского футбола провел во Второй лиге в составе «Тростянца» (13 матчей, 16 пропущенных мячей, четыре клиншита).
Кто может покинуть команду этим летом, так это атакующий полузащитник Радион Посевкин. По нашей информации, 25-летний футболист подыскивает себе новый клуб.
«Нива» по итогам прошлого сезона заняла 12-е место в Первой лиге.
Ранее Sport.ua сообщал, какую команду возглавит бывший тренер тернополян.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Оболонь» арендует Александра Ющенко, Дмитрия Капинуса и подпишет Дмитрия Мишнева
Чигринский вскоре возглавит «Красаву»